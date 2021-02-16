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張燕生：拜登依然會推進「逆全球化」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生。取自人民網
中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生。取自人民網

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生認為，美國總統拜登依然會推進「逆全球化」，與中國大陸展開更多的制度競爭、科技競爭、價值觀競爭，拜登政府的策略是推動積極共存型競爭。

張燕生在網易研究局撰文指出，中美經濟關係從戰略競爭到戰略合作預計要經歷三個階段，在這三個階段怎麼做到鬥而不破，是需要全面系統仔細應對的。第一個階段是利益之爭；第二個階段是制度之爭；第三個階段是政治和意識形態之爭。

張燕生認為，實際上，第二個階段的博弈現在已經開始了，拜登政府可能不會糾纏中美第一階段經貿協議，而會轉向有明顯拜登印記和民主黨主導風格的新談判。從這個角度講，如果拜登對中美第一階段經貿協定的執行情況表達不滿，只可能是施加壓力的一種手段。

張燕生分析，拜登上台第一天對立訊精密展開337調查，只是一個引子，其背後另有深意。無論是301調查、232調查還是337調查，本質上講是在挑事兒，拜登上台宣傳的政策，其實跟川普半斤八兩，那就是買美國貨和對中國大陸發難。

他指出，拜登政府依舊會反全球化，但是與川普政府不同，川普政府的做法是消極的懲罰性競爭，例如發起關稅戰、科技戰、規則戰等；拜登政府更多會採取積極共存型的競爭，即與中國大陸展開更多的制度競爭、科技競爭、價值觀競爭，更多的是做好盟國體系工作，擔當國際責任等。

張燕生表示，目前全球化進入下半場，一些長期潛伏的矛盾和問題轉化為三個危機：第一是經濟危機、金融危機、銀行危機、貨幣危機高頻率發生；第二是社會和政治危機在美歐接連爆發，因為全球化帶來的不公，引起美國、歐洲、日本國內的矛盾加劇，這才有美國的桑切斯民主資本主義的抬頭。第三是修昔底德陷阱危機、大國衝突對抗的危機，主角就是中國和美國之間的衝突對抗。

拜登

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