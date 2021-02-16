港府放寬防疫限制 餐廳晚上可供堂食

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情好轉，香港當局決定自18日起放寬一些防疫限制，包括容許餐廳晚上供應堂食，每桌顧客放寬至4人，並允許一些娛樂場所恢復營業。

食物及衛生局局長陳肇始今天下午召開記者會宣布，18日起，餐廳可以恢復晚上供應堂食，由目前的晚上6時延長至10時，每桌人數由2人增加到4人。

此外，多種娛樂場所將獲准恢復經營，包括戲院、健身室、美容院和桌球室等，但三溫暖、夜總會等仍不能經營。

她說，政府也在考慮放寬市民在公眾地方的聚集人數，由目前的2人增加到4人，但這有待當局稍後決定。

根據當局的放寬措施，獲准恢復經營的餐廳及娛樂場所需要符合兩項要求：一是登記顧客的姓名和電話，二是上班員工事前需要接受病毒核酸檢測。

春節至今，本地確診病例下跌至較低的雙位數或單位數，比如今天只有新增6例。陳肇始在春節前曾說，假如確診病例沒有逆轉，當局將會放寬防疫措施。