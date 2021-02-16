快訊

60歲子開車載母返家自撞電線桿 77歲母傷重不治

港府放寬防疫限制 餐廳晚上可供堂食

中央社 / 香港16日電

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情好轉，香港當局決定自18日起放寬一些防疫限制，包括容許餐廳晚上供應堂食，每桌顧客放寬至4人，並允許一些娛樂場所恢復營業。

食物及衛生局局長陳肇始今天下午召開記者會宣布，18日起，餐廳可以恢復晚上供應堂食，由目前的晚上6時延長至10時，每桌人數由2人增加到4人。

此外，多種娛樂場所將獲准恢復經營，包括戲院、健身室、美容院和桌球室等，但三溫暖、夜總會等仍不能經營。

她說，政府也在考慮放寬市民在公眾地方的聚集人數，由目前的2人增加到4人，但這有待當局稍後決定。

根據當局的放寬措施，獲准恢復經營的餐廳及娛樂場所需要符合兩項要求：一是登記顧客的姓名和電話，二是上班員工事前需要接受病毒核酸檢測。

春節至今，本地確診病例下跌至較低的雙位數或單位數，比如今天只有新增6例。陳肇始在春節前曾說，假如確診病例沒有逆轉，當局將會放寬防疫措施。

疫情 香港

延伸閱讀

香港新增24例確診 感染源不明9例創1週新高

香港新增21例確診 本土病例17件

港府計畫放寬防疫措施 仍憂心年後疫情反彈

香港今增17例確診 全為本土病例

相關新聞

管浩鳴稱台灣至今拒發陳同佳簽證 陸委會再籲司法互助

遭陳同佳殺害的港女潘曉穎母親多次公開現身要求陳同佳履行承諾，赴台灣投案，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳一直願意投...

港府官員預期 牛年香港經濟由跌轉升機會大

香港商務及經濟發展局局長邱騰華近日接受電台專訪時表示，香港過去一年經貿環境陰晴不定，展望今年一定「有喜也有憂」。邱騰華強...

管浩鳴收潘母「藏屍同款行李箱」 盼台灣發陳同佳簽證

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳至今仍未能來台投案，潘母於去年耶誕節前曾向協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴寄出一...

黎智英等人非法集結案開審 兩人認罪

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9名泛民主派人士涉及的非法集結案今早開審，據報導，前立法會議員梁耀忠和區諾軒在庭上認罪。

黎智英非法集結案開審 預計需時10天

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9名泛民主派人士涉嫌於2019年參與、組織或煽惑參與未經批准集結，案件今早審訊，預料需時10...

WTO任命新秘書長 大陸商務部第一時間表態支持

瑞士日內瓦當地時間15日下午，世界貿易組織（WTO）總理事會正式通過任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonj...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。