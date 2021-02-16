港府放寬防疫限制 餐廳晚上可供堂食
隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情好轉，香港當局決定自18日起放寬一些防疫限制，包括容許餐廳晚上供應堂食，每桌顧客放寬至4人，並允許一些娛樂場所恢復營業。
食物及衛生局局長陳肇始今天下午召開記者會宣布，18日起，餐廳可以恢復晚上供應堂食，由目前的晚上6時延長至10時，每桌人數由2人增加到4人。
此外，多種娛樂場所將獲准恢復經營，包括戲院、健身室、美容院和桌球室等，但三溫暖、夜總會等仍不能經營。
她說，政府也在考慮放寬市民在公眾地方的聚集人數，由目前的2人增加到4人，但這有待當局稍後決定。
根據當局的放寬措施，獲准恢復經營的餐廳及娛樂場所需要符合兩項要求：一是登記顧客的姓名和電話，二是上班員工事前需要接受病毒核酸檢測。
春節至今，本地確診病例下跌至較低的雙位數或單位數，比如今天只有新增6例。陳肇始在春節前曾說，假如確診病例沒有逆轉，當局將會放寬防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言