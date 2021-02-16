管浩鳴收潘母「藏屍同款行李箱」 盼台灣發陳同佳簽證

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳至今仍未能來台投案，潘母於去年耶誕節前曾向協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴寄出一個與藏屍潘曉穎相同的粉色行李箱，要求管浩鳴轉交陳同佳。管浩鳴表示，他理解潘母心情，但台灣仍未向陳同佳發簽證，他懇請台灣政府盡快發簽證讓陳同佳赴台投案。

香港星島日報報導，陳同佳潛逃到香港後，因洗黑錢而入獄，去年他出獄至今仍未能赴台投案，潘曉穎母親多次公開現身要求陳同佳履行承諾。據了解，潘母於去年耶誕節前，曾向管浩鳴寄出一個與藏屍潘曉穎的相同粉色行李箱，暗示「見箱如見人」。

管浩鳴說，已經收到行李箱，也已通知陳同佳。他強調，十分理解潘母的心情，但台灣還未向陳同佳發簽證，目前只能寄望台灣本著人道考慮，盡快發出簽證。

管浩鳴指出，陳同佳住在由警方保護的安全屋，他一直願意到台灣投案，但台灣當局至今未向他發出簽證，也未得到正面回應。他懇請台灣政府盡快處理申請，發出簽證讓陳同佳到台灣投案。

管浩鳴表示，在過去兩年，一直希望陳同佳能到台灣投案，為自己曾做過的錯事負責，也讓陳同佳和潘曉穎兩家人能慢慢重新開始新生活。

他說，已用盡一切方法希望陳同佳能盡早回台投案，但他從沒想過台灣不願意發給陳同佳簽證，台灣律師也已多次向台灣相關「窗口」聯絡。