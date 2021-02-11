港府計畫放寬防疫措施 仍憂心年後疫情反彈

香港當局計畫農曆年後放寬防疫措施，但相關官員憂慮2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在年後反彈。

隨著疫情近期緩和，港府計畫於年初七起有限度放寬正在執行的嚴格防疫措施，包括容許食店由現時只能供應堂食至晚上6時延長至10時，每桌並放寬至4人。

當局也準備讓健身中心、美容院、按摩院、戲院及主題公園等重開經營。

食物及衛生局局長陳肇始今早在電台節目上說，現時本地每天確診宗數維持在低雙位數，隨著更多強制檢測，相信疫情會進一步受控。

但她擔心疫情在農曆年後反彈，強調政府會繼續監察情況，市民也要努力防疫。

另外，陳肇始說，政府委任的疫苗顧問專家委員會昨天審視了中國大陸科興控股生物技術有限公司生產的滅活疫苗（克爾來福），初步認為疫苗的臨床數據安全，可以接受，但委員會已要求科興額外提交數據，兩週後開會審視。

她說，如果委員會認為數據顯示安全並向局方提議，將會盡快發出認證，作緊急使用，而政府已在準備疫苗的接種工作。