快訊

疑心肌梗塞…新北50歲警準備出勤 竟倒在派出所門口

為何不入境採檢？ 陳時中：接種新冠疫苗後或許可考慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部：中國中東歐國家峰會成果豐碩、影響深遠

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌10日表示，中國-中東歐國家領導人峰會為中東歐國家合作凝聚了新共識、提供了新動力，備受矚目、成果豐碩、影響深遠。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人汪文斌10日表示，中國-中東歐國家領導人峰會為中東歐國家合作凝聚了新共識、提供了新動力，備受矚目、成果豐碩、影響深遠。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外交部發言人汪文斌10日表示，中國-中東歐國家領導人峰會是中國今年首場主場外交，也是中國與中東歐國家合作機制建立以來的最高級別領導人會晤，並稱大陸國家主席習近平總結了「有事大家商量著辦、讓合作方都有收穫、在開放包容中共同發展、透過創新不斷成長」四大合作原則，為中東歐國家合作凝聚了新共識、提供了新動力，備受矚目、成果豐碩、影響深遠。

澎湃新聞報導，汪文斌於10日主持的例行記者會上表示，9日，習近平主持中國-中東歐國家領導人峰會並發表講話，和與會的中東歐各國領導人以視訊方式共商中國-中東歐國家合作發展大計，此次峰會是中國今年首場主場外交，是中國-中東歐國家合作機制建立以來舉行的最高級別領導人會晤，也是在全球共同抗擊疫情背景下舉行的重要國際多邊活動，為新情勢下的中國-中東歐國家合作凝聚了新共識、提供了新動力。

汪文斌說，習近平在峰會上總結了中國-中東歐國家合作原則，第一，是有事大家商量著辦；第二，讓合作方都有收穫；第三，在開放包容中共同發展；第四，是透過創新不斷成長。

習近平指出，17+1大於18，開放創造機遇、包容成就多元，獲得與會各方的積極響應，與會領導人紛紛表示，互利共贏是雙方合作取得成功的關鍵，應在未來繼續堅持和弘揚，並為推動跨區域合作、促進地區發展發揮更大作用。

汪文斌更指出，在習近平推動下，各國領導人共同確定了團結抗疫、務實合作、互聯互通、綠色創新四大合作重點，通過了「2021年中國-中東歐國家合作北京活動計劃」，為下階段合作明確了方向、規畫了路徑。

習近平還提出一系列重要倡議和舉措，包括中方願與中東歐國家開展疫苗合作；計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品；以2021年「中國-中東歐國家合作綠色發展和環境保護年」為契機，深化綠色經濟、清潔能源等領域交流合作；爭取未來5年中國從中東歐國家的農產品進口額翻倍，雙方農業貿易額增長50%等。

峰會達成的務實合作文件近90份，創歷史之最，總價值近130億美元，協議涉及交通和能源基礎設施、金融、投資、農業、電子商務、檢驗檢疫、旅遊、教育、科技、文化、體育、環保等領域。

汪文斌表示，上述成果直接惠及當地民眾，各方獲得感進一步提高，充分體現了中國-中東歐國家合作的務實屬性和廣闊前景。

中東 習近平 汪文斌

延伸閱讀

習近平春節團拜 向台胞拜年

向習近平釋善意促「趙習會」？ 趙少康：要看談什麼才重要

蔡英文春節向對岸送暖 時機特殊

陸拉攏中東歐 砸錢買商品

相關新聞

香港專家：黎智英並非一定不能保釋

香港終審法院昨天推翻壹傳媒集團創辦人黎智英稍早前獲准保釋的裁決。此事引起廣泛討論，有專家今天說，終院的判決有其合理性，但...

港媒：兩岸離坐在一起還很遠 鑰匙在台灣手中

香港中評社10日發表快評文章指出，從昨天大陸國台辦發言人馬曉光抨擊民進黨當局沒有絲毫誠意的話看，兩岸離坐在一起還很遠，關...

習近平春節團拜 向台胞拜年

中共中央、國務院10日上午在人民大會堂舉行2021年春節團拜會。中共總書記習近平在發表談話時，向台灣同胞拜年。

蔡總統：盼兩岸人民恢復正常交流

蔡英文總統昨天召開國安高層會議，她強調，台美關係依然穩定，沒因美國政權更替受到影響，美國拜登政府就任以來台美關係持續穩健...

蔡英文春節向對岸送暖 時機特殊

在過年前最後一個上班日，蔡英文總統召開國安高層會議，針對兩岸、台美與疫情發表談話，內容其實沒有太大的新意，但是西諺云：時...

陸外交部：中國中東歐國家峰會成果豐碩、影響深遠

大陸外交部發言人汪文斌10日表示，中國-中東歐國家領導人峰會是中國今年首場主場外交，也是中國與中東歐國家合作機制建立以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。