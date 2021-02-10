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習近平春節團拜 向台胞拜年

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中共總書記習近平10日向台灣同胞拜年。新華社資料照片
中共總書記習近平10日向台灣同胞拜年。新華社資料照片

中共中央、國務院10日上午在人民大會堂舉行2021年春節團拜會。中共總書記習近平在發表談話時，向台灣同胞拜年

新華社報導，習近平首先代表黨中央和國務院，向大家致以節日的美好祝福！向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年！祝大家新春愉快！

習近平說，回首過去一年，既有驚心動魄的風雲突變，又有豪情萬丈的砥礪前行。包括戰疫情、抗洪澇，促改革、推開放，抓脫貧、惠民生，保增長、穩大局，在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，脫貧攻堅目標任務如期完成，重大科技創新成果捷報頻傳，共建一帶一路扎實推進，十三五規劃圓滿封關。

習近平表示，在中華文化裡，牛是勤勞、奉獻、奮進、力量的象徵。人們把為民服務、無私奉獻比喻為孺子牛，把創新發展、攻堅克難比喻為拓荒牛，把艱苦奮鬥、吃苦耐勞比喻為老黃牛。

他強調，前進道路上，要大力發揚孺子牛、拓荒牛、老黃牛精神，以不怕苦、能吃苦的牛勁牛力，不用揚鞭自奮蹄，繼續為中華民族偉大復興辛勤耕耘、勇往直前，在新時代創造新的歷史輝煌。

習近平 拜年 疫情

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