快訊

專家：莫德納疫苗效力佳 疫苗接種對象還需注意這類人

案935在緬甸確診2次目前情況危急 指揮中心：二次感染機率非常低

澳門已近600人接種疫苗 未傳出現副作用

中央社 / 香港10日電

澳門昨天有595人接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，至今沒有任何副作用報告。

綜合媒體報導，澳門昨天起為優先群體施打中國國藥集團生產的滅活疫苗，行政長官賀一誠更帶頭率先接種，而他接種後表示一切正常。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚公布，首日有595人接種了疫苗，至今沒有任何副作用報告。中心方面表示，昨天有4033人預約接種。

澳門幾天前接收了首批10萬劑國藥的滅活疫苗，為優先群體施打，包括醫護、消防和警察等前線抗疫人員，以及賭場工作人員。

隨著疫苗施打，澳門旅遊局已開始為恢復觀光作準備。局方今天舉行年度記者會表示，去年是當地觀光業不容易的一年。

局方表示，在澳門疫情穩定後，因應中國全國恢復辦理大陸居民赴澳旅遊簽注，將加大宣傳，積極引客，以促進澳門旅遊市場復甦，加強旅遊業對其他行業的帶動作用。

澳門 疫苗 警察

延伸閱讀

莫德納疫苗保護力達九成五 今年五、六月分批進來

莫德納疫苗採購數量出爐 陳時中：505萬劑第二季到貨

500萬疫苗就是莫德納！ 專家提醒應留意到貨時機

專家：莫德納疫苗效力佳 疫苗接種對象還需注意這類人

相關新聞

香港專家：黎智英並非一定不能保釋

香港終審法院昨天推翻壹傳媒集團創辦人黎智英稍早前獲准保釋的裁決。此事引起廣泛討論，有專家今天說，終院的判決有其合理性，但...

港媒：兩岸離坐在一起還很遠 鑰匙在台灣手中

香港中評社10日發表快評文章指出，從昨天大陸國台辦發言人馬曉光抨擊民進黨當局沒有絲毫誠意的話看，兩岸離坐在一起還很遠，關...

蔡總統：盼兩岸人民恢復正常交流

蔡英文總統昨天召開國安高層會議，她強調，台美關係依然穩定，沒因美國政權更替受到影響，美國拜登政府就任以來台美關係持續穩健...

蔡英文春節向對岸送暖 時機特殊

在過年前最後一個上班日，蔡英文總統召開國安高層會議，針對兩岸、台美與疫情發表談話，內容其實沒有太大的新意，但是西諺云：時...

學者：蔡英文祝福對岸 人家會接受嗎

蔡英文總統過年前針對台美、兩岸談話，學者認為，蔡英文對中國大陸喊話，但也需要調整自己的政策，不然只把希望寄於北京也沒有用...

江啟臣：蔡釋善意 有助兩岸融冰

蔡英文總統年前對中國大陸喊話，只要北京有心化解對立，可在對等原則下促成有意義的對話。國民黨主席江啟臣表示，蔡總統近幾次談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。