澳門已近600人接種疫苗 未傳出現副作用

澳門昨天有595人接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，至今沒有任何副作用報告。

綜合媒體報導，澳門昨天起為優先群體施打中國國藥集團生產的滅活疫苗，行政長官賀一誠更帶頭率先接種，而他接種後表示一切正常。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚公布，首日有595人接種了疫苗，至今沒有任何副作用報告。中心方面表示，昨天有4033人預約接種。

澳門幾天前接收了首批10萬劑國藥的滅活疫苗，為優先群體施打，包括醫護、消防和警察等前線抗疫人員，以及賭場工作人員。

隨著疫苗施打，澳門旅遊局已開始為恢復觀光作準備。局方今天舉行年度記者會表示，去年是當地觀光業不容易的一年。

局方表示，在澳門疫情穩定後，因應中國全國恢復辦理大陸居民赴澳旅遊簽注，將加大宣傳，積極引客，以促進澳門旅遊市場復甦，加強旅遊業對其他行業的帶動作用。