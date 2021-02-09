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大陸新規宗教中國化 主教任命須中國天主教主教團批准

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸發布新規，強調宗教中國化，主教任命須中國天主教主教團批准。（新浪新聞網）
大陸發布新規，強調宗教中國化，主教任命須中國天主教主教團批准。（新浪新聞網）

大陸國家宗教事務局在周二（9日）發布《宗教教職人員管理辦法》，自2021年5月1日起施行。該法列明宗教教職人員應當「熱愛祖國」，「擁護中國共產黨的領導」，堅持中國宗教中國化方向，並在多項條文有提及天主教主教任命相關的要求。

據香港01 ，在該法第12條中，該法列出多項要求宗教教職人員不得有的行為，其中有「受境外勢力支配，擅自接受境外宗教團體或者機構委任教職，以及其他違背宗教獨立自主自辦原則的行為」。

至於在第16條，就列明天主教主教是由中國天主教主教團批准並祝聖，事後須填寫備案表報大陸國家宗教事務局備案。同時，該法列明宗教活動場所主要教職實行任期制，任期3年至5年。

此外，該法亦要求大陸國家宗教事務局應當建立宗教教職人員數據庫，地方政府宗教事務部門應當及時提供和更新宗教教職人員的基本訊息、獎懲情況、註銷備案等訊息。

中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長王作安去年曾率團走訪慰問具官方背景的天主教「一會一團」（中國天主教愛國會、天主教主教團），要求「一會一團」帶領天主教信眾學習習近平思想，並把「國旗進教堂」的工作落實，「讓五星紅旗高高飄揚在教堂院內」。

大陸外交部則於去年十月下旬宣布，中國與梵蒂岡經友好協商，決定將關於主教任命的臨時性協議延期兩年，雙方將繼續保持密切溝通和協商，持續推動改善關係的進程。

據介紹，中梵主教任命協議是在2018年簽署，為期2年，並於去年10月22日到期。值得一提是，梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，不過梵蒂岡外交部已知會台灣稱不必擔心。台灣外交部發言人歐江安日前亦表明，台灣有繼續得到梵蒂岡的保證，協議僅涵蓋主教任命，不涉及與中國政府建立政治或外交關係。

梵蒂岡 外交部 教堂

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