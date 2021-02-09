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陸回應蔡總統：應放棄台獨立場 回到九二共識

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（新華網）
大陸國台辦發言人馬曉光。（新華網）

蔡英文總統在今日談話中稱兩岸和平關鍵在中國大陸手上，大陸國台辦發言人馬曉光回應表示，民進黨當局企圖挾洋自重、散佈兩國論，以歪曲事實、混淆視聽來矇騙、麻醉島內（台灣）民眾，其本性再次暴露無遺。

馬曉光說，在民進黨當局上台前的2008年至2016年，兩岸雙方在反對台獨、堅持九二共識的共同政治基礎上，開創了兩岸關係和平發展的新局面，兩岸同胞共用和平穩定的環境與合作發展的成果，當前兩岸關係的嚴峻局面完全是民進黨當局一手造成的，其拒不承認此前兩岸雙方達成的體現一個中國原則的九二共識，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞切身利益。

馬曉光表示，民進黨當局如果有絲毫誠意，就應該立即放棄台獨立場，停止謀獨活動，回到九二共識的共同政治基礎上來。

民進黨 馬曉光 九二共識 蔡英文

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