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突破美封鎖？習：將向中東歐國家進口1700億美元商品

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸國家主席習近平。（新華網）
大陸國家主席習近平。（新華網）

大陸國家主席習近平於2月9日在北京主持中國─中東歐國家領導人峰會並發表主旨講話表示，中國和中東歐國家堅持相互尊重，合作不附帶政治條件，中方計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品。

習近平表示，「我們本著17+1大於18的信念，建立起以領導人會晤機制為引領、涵蓋20多個領域的立體合作架構，從各國實際出發制定規劃、確定專案，鼓勵各國結合自身稟賦在合作中找到定位、發揮優勢」。

習近平說，同9年前相比，中國同中東歐國家貿易額增長近85%，雙向旅遊交流人數增長近4倍。中方計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品，擴大自中東歐國家進口商品，爭取實現未來5年中國從中東歐國家的農產品進口額翻番，雙方農業貿易額增長50%。

習近平強調，中國和中東歐國家都堅信開放創造機遇、包容成就多元，這也是中國一中東歐國家合作保持旺盛生命力的根本所在。

中國一中東歐國家合作形成了符合自身特點並為各方所接受的合作原則：一是有事大家商量著辦；二是讓合作方都有收穫；三是在開放包容中共同發展；四是通過創新不斷成長。

中東 習近平 北京

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