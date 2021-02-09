日本防衛相：絕不能接受中共《海警法》

日本防衛相岸信夫九日表明，絕不能接受中國大陸實施的《海警法》。

據星島網消息，岸信夫與美國駐日使館臨時代辦楊約瑟夫會談，岸信夫會談期間強烈關注中國實施的《海警法》，對此表示，日本不能接受。日本首相菅義偉日前亦曾指日本無法接受大陸《海警法》，指這將加劇東南海的緊張局勢。

中國本月開始實施《海警法》，授權海警船執法時對外國船隻使用武器。

中國海警船1月6日與7日連續兩天進入釣魚台列嶼周邊海域，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天對此表示「非常遺憾」，已向中國表達嚴重抗議。

日本放送協會（NHK）報導，中國「海警法」1日實施，授權海警必要時可對外國船隻動武。中國海警船在海警法實施後，6日首度進入釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭的日本「領海」，企圖接近日本漁船；7日也有兩艘海警船進入「領海」。

加藤勝信上午在記者會上表示，中國海警局的船隻逗留在「領海」期間，海上保安廳的巡視船多次要求離去，並在周遭配置巡邏船，確保日本漁船安全。