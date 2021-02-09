快訊

《男兒王》：隱身暗處，帶來狂歡的「變裝皇后們」

立百病毒人傳人！ 陳時中曝「4恐慌因子」：無藥可醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本防衛相：絕不能接受中共《海警法》

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸本月底實施的「海警法」，授權海警船可以對外國動用武力。圖為福建省海警總隊與福建省海洋與漁業執法總隊早前舉行海上聯合執法。新華社
中國大陸本月底實施的「海警法」，授權海警船可以對外國動用武力。圖為福建省海警總隊與福建省海洋與漁業執法總隊早前舉行海上聯合執法。新華社

日本防衛相岸信夫九日表明，絕不能接受中國大陸實施的《海警法》。

據星島網消息，岸信夫與美國駐日使館臨時代辦楊約瑟夫會談，岸信夫會談期間強烈關注中國實施的《海警法》，對此表示，日本不能接受。日本首相菅義偉日前亦曾指日本無法接受大陸《海警法》，指這將加劇東南海的緊張局勢。

中國本月開始實施《海警法》，授權海警船執法時對外國船隻使用武器。

中國海警船1月6日與7日連續兩天進入釣魚台列嶼周邊海域，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天對此表示「非常遺憾」，已向中國表達嚴重抗議。

日本放送協會（NHK）報導，中國「海警法」1日實施，授權海警必要時可對外國船隻動武。中國海警船在海警法實施後，6日首度進入釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭的日本「領海」，企圖接近日本漁船；7日也有兩艘海警船進入「領海」。

加藤勝信上午在記者會上表示，中國海警局的船隻逗留在「領海」期間，海上保安廳的巡視船多次要求離去，並在周遭配置巡邏船，確保日本漁船安全。

日本 岸信夫 釣魚台

延伸閱讀

日本峽谷出現如夢似幻冰世界 北海道層雲峽冰瀑季登場

抗議森喜朗性別歧視言論 東奧志工爆退出潮！

河野太郎證實 歐盟核准出口日本第一批輝瑞疫苗

年終獎金大縮水…日本12月薪資跌幅為近六年最大

相關新聞

大陸新規宗教中國化 主教任命須中國天主教主教團批准

大陸國家宗教事務局在周二（9日）發布《宗教教職人員管理辦法》，自2021年5月1日起施行。該法列明宗教教職人員應當「熱愛...

陸回應蔡總統：應放棄台獨立場 回到九二共識

蔡英文總統在今日談話中稱兩岸和平關鍵在中國大陸手上，大陸國台辦發言人馬曉光回應表示，民進黨當局企圖挾洋自重、散佈兩國論，...

突破美封鎖？習：將向中東歐國家進口1700億美元商品

大陸國家主席習近平於2月9日在北京主持中國─中東歐國家領導人峰會並發表主旨講話表示，中國和中東歐國家堅持相互尊重，合作不...

日本防衛相：絕不能接受中共《海警法》

日本防衛相岸信夫九日表明，絕不能接受中國大陸實施的《海警法》。

胡潤發布超級富豪最新數據！台北市排名第八

一份最新發布的《2020胡潤財富報告》顯示，中國大陸加上港澳台三地，擁有人民幣上億元資產的「超高淨值家庭」戶數達13萬戶...

日本跨黨派議員聯盟聲明 譴責中國迫害維吾爾族

英國廣播公司日前揭露，中國新疆關押維吾爾人的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事。日本跨黨派「對中政策相關國會議員聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。