胡潤發布超級富豪最新數據！台北市排名第八

一份最新發布的《2020胡潤財富報告》顯示，中國大陸加上港澳台三地，擁有人民幣上億元資產的「超高淨值家庭」戶數達13萬戶，其中以北京的戶數居冠，台北市排名第八。

報告顯示，擁有人民幣600萬元資產的「富裕家庭」數量已達501萬戶，比2019年增加7萬戶，增長率為1.4%；擁有人民幣千萬元資產的「高淨值家庭」數量達202萬戶，比2019年增加4萬戶，增加2%。

值得注意的是，受益於股市的火熱行情，職業股民占「高淨值家庭」的比例較2019年增加5個百分點。

擁有人民幣億元資產的「超高淨值家庭」數量達13萬戶，比2019年增加3,000戶，增加2.4%。按地區分布來看，無論是富裕家庭、高淨值家庭、超高淨值家庭，北京的戶數均居冠，以擁有人民幣上億元資產的超高淨值家庭為例，北京有19萬3,000戶，比2019年增加400戶。

在高淨值和超高淨值家庭這兩個項目上，台北市均排名第八，高淨值戶數有3萬3,000戶，超高淨值戶數有2,400戶。

「超高淨值家庭」意味超級富豪家庭。報告分析，在組成上，炒房者的占比增加5個百分點到15%，房產投資占到他們總財富的七成以上。職業股民的占比增加5個百分點到10%。另有75%是企業主。

報告指出，高淨值人群對未來大陸經濟的信心增強，經濟信心指數達6.51分（滿分10分），高於前兩年，且是這十年來除2018年以外的最高分。表示非常有信心的比例增長至47%，是十年來最高。

報告分析，在後疫情時代下，高淨值人群更看重財富的安全和歸屬，住宅仍是高淨值人群未來主要投資方向。未來進行海外投資的比例大幅下降，排在未來三年將減少的投資第一名。

在旅遊目的地方面，三亞、雲南、西藏和新疆為高淨值人群最青睞的大陸國內旅遊目的地前四名，台灣排在第八，位於香港、澳門之後。