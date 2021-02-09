陸擴大中越邊境軍事部署 廣西出現地對空導彈基地

據大陸媒體報導，中國大陸已經在廣西崇左市寧明縣修建一處地對空導彈陣地，地點距離中越邊境線僅約20公里。越南外交部近日則回應稱，正準備調查該地對空導彈陣地是不是已經完工。

根據《南海新聞網》發布的衛星照片，可以看到該導彈陣地內有一條軍用跑道及一組雷達，還有至少6個發射井。衛星數據指出，該導彈彈地的建設是從2019年6月開始。報導更提到，中國大陸在距離越南邊境大約60公里的境內地方，還在修建一座直升機場。

印度此前被指已將「布拉莫斯」超音速巡航導彈部署在中印邊境。

另報導亦稱，越南正在考慮從印度購買「布拉莫斯」超音速巡航導彈。消息人士透露，這一協議只涉及越印兩國。一旦印度政府發出放行訊號，這筆交易就能儘快敲定。但報導指出，印度也擔心，如果把這種導彈出手給中國周邊國家，可能會惡化中印關係。

據介紹，「布拉莫斯」導彈可以威脅中國大陸海軍在南海的巡邏，是世界上唯一兼具海面、空中和水下發射能力的導彈。

有印度媒體認為，「布拉莫斯」導彈能精確打擊目標，攜帶的常規彈頭和核彈頭重量可達300公斤，飛行速度超過2.8倍音速，大陸目前的導彈防禦系統無法阻擋。

印度已經向越南提供368億盧比的信貸額度，用於購買武器，不但包括「布拉莫斯」導彈，還包括印度目前向越南提供12艘價值1億美元的高速快艇，供越南海防部隊使用。