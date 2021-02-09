林鄭月娥：盼春節後恢復市民正常生活

香港行政長官林鄭月娥今天說，如果2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不再惡化或持續改善，農曆年假期後將會逐步恢復市民的正常生活，包括讓娛樂場所復業。

林鄭月娥上午出席行政會議前回答記者提問時，呼籲市民在農曆年假期間不要對疫情有所鬆懈，過年時仍要減少外出、減少社交活動和家庭聚會。

她說，當局近期對特定區域或大樓先後採取了25次圍封強檢行動，約有2萬4千人次接受了病毒檢測，發現4人確診。

此外，過去一星期，本地確診個案及源頭不明個案下降至較低水平，污水監測及病毒有效繁殖率也處於低水平，顯示疫情正在放緩。

她說，新春假期後，如果疫情沒有惡化或持續改善，屆時就有條件逐步恢復市民的正常生活，而首要做的是讓學生回校上課，同時可以讓一些娛樂場所復業。

本地去年11月爆發第四波疫情後，當局叫停學生上課，同時禁止兩人以上在公共場所聚集，又禁止餐館晚上6時後內用，以及勒令所有娛樂場所停止經營，各行各業都受到影響，期望政府盡快放寬限制措施。