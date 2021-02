澳洲前總理陸克文：習近平擴大武統台灣壓力 卻低估3因素

澳洲前總理、美國智庫亞洲協會主席陸克文近日在期刊「外交事務」撰文指,美中關係雖不至於導致公開對抗或戰爭,但中共領導人習近平可能傾向武統台灣,且中方這樣的思考,低估了台灣的抵抗力、國際壓力和美國國內政治的不可預測性。

陸克文(Kevin Rudd)為著名中國通,在美國總統拜登政府上台後就曾倡議美中應建立「聯合戰略框架」(Joint Strategic Framework),展開「受管控的戰略競爭」(managed strategic competition)。

拜登7日接受專訪表示,美中之間肯定會有激烈競爭,但不會以前總統川普的方式跟大陸打交道,接下來在面對大陸,會把重點放在國際規則上頭。

陸克文也呼應了拜登「美中激烈競爭」的觀點,並認為「受管控的戰略競爭」將可降低風險。

陸克文提到,習近平的困境之一就是台灣,兩岸距離和平統一越來越遠,在一國兩制承諾下的統一承諾也隨著港版基本法實施而消失;習近平現在的策略很清楚,大幅提高在台海的軍事力量,使得華府在經評估可能敗陣的狀況下,不願意迎戰;沒有了美國的支持,習近平相信台灣要就投降,或是孤軍作戰然後輸掉。

不過,這些想法低估了三項因素,第一,占領台灣的難度;第二,中國大陸的國際政治合法性將面臨無法承受的損害;第三,美國國內政治,美國固然掂量勝選可能,也要顧及若不為其長期支持的民主夥伴挺身而出,對華府也是一場大災難,尤其是亞洲盟友對美國的看法,他們可能不再信任美國的安全保證,倒向與中國尋求協議

他在「外交事務」(Foreign Affairs)三、四月號中,以「避免戰爭」(Short of War)為題,談如何避免美中對抗釀成災難(How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity),這是陸克文對美中關係的最新看法。

陸克文表示,美中均會同意,兩強競爭在2020年代進入關鍵十年,這將是充滿危險的十年,增加緊張關係、加劇競爭將無可避免;但不會戰爭,兩國都會避免發生大災難,會透過管控降低競爭演變成公開衝突的風險。

陸克文提到,中國大陸越來越穩固的經濟自信,可能超前完成軍事現代化,也會強化北京自信,採行浮動人民幣匯率,挑戰美元作為全球主要儲備貨幣的地位。

陸克文表示,北京打算在2027年之前完成軍隊現代化,比起先前的時間點又提早7年;其主要目標是,讓中國大陸在因為台灣所引發的美中衝突中,在各種可想到的情況下均取得決定性優勢。

「在類似衝突中獲勝將使得中共領導人習近平在卸任前,實現武力統一台灣,這將是一項在黨內足以匹敵毛澤東的成就。」陸克文表示。

陸克文說,華府必須決定如何回應,而且要快;若選擇經濟脫鉤,公開對抗,世界各國都將被迫選邊站,風險只會升高。

陸克文說,華府一直以來都在討論美國該做什麼,而不思考其行動會給中國大陸的戰略方向帶來的具體變化;外交上目光短淺的顯例,就是前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)去年7月發表的演說,當時他說「我們,這些熱愛自由的世界各國必須讓中國發生改變,包括賦予中國人民權力。」

陸克文認為,中國大陸內部變化無法從外部影響,尤其是美國發動,幫倒忙不說,盟友也不會支持,推動政權更迭已非致勝戰略;唯一能領導中國人起身對抗黨國,正是他們意識到中共治理不善的反感。

陸克文表示,龐培歐甚至強化習近平在國內的掌控力,讓習近平借外國威脅鞏固共產黨精英份子。

陸克文表示,北京雖然認為華府在川普的領導下正在經歷結構性衰退,但中共外交機構憂心拜登政府領導的民主資本主義國家聯盟,推動經濟脫鉤,制衡中國大陸,拜登的民主國家峰會就是第一步,也因此中國大陸積極確保達成歐洲與亞洲等地的貿易協議。