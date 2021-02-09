減少人權分歧 習近平主持中國-中東歐領導人峰會

大陸外交部發言人華春瑩9日宣布，大陸國家主席習近平將於2月9日在北京主持中國-中東歐國家領導人峰會並發表主旨講話。

據香港文匯網報導，該峰會由中方倡議，中東歐國家領導人或高級別代表以及中國-中東歐國家合作觀察員代表將應邀出席。峰會將以視訊方式舉行。

大陸國務委員兼外長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利昨晚則舉行視訊會議，王毅闡述中方在涉新疆、涉香港、及人權等問題上的原則立場和事實真相，強調中國反對干涉別國內政，反對編造和散佈謊言和虛假信息，希望歐方尊重基本事實，採取客觀公正立場。

王毅說，中歐關係去年在疫情中逆勢前行，雙方共同宣布完成中歐投資協定談判，將中歐關係和務實合作提升至新水平。中歐合作遠大於競爭，共識遠多於分歧，只要堅持從雙方共同利益出發，獨立自主作出決策，就能辦成大事，中歐投資協定達成就是一個範例。

新華社報導，博雷利指出，歐中合作十分必要，不可替代，歐方願意同中方進行坦誠對話，加強氣候變化、環境保護、生物多樣性保護、體育等領域合作，推動歐中投資協定簽署和批准進程。