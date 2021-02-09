陸首艘大型海事船下水 將執行台海巡航監管
據香港文匯網報導，預計今年底列編福建海事局的「海巡06」輪，8日在武昌船舶重工集團雙柳造船基地正式下水。報導稱，「海巡06」輪為台灣海峽首艘5,000噸級大型海事巡航救助船，「將成為駐守台灣海峽的最大海事巡航救助船」，未來將重點在台灣海峽水域執行水上交通巡航監管、應急救援等任務，並根據調派參與大陸全國海事監管、應急處置和國際海事交流合作。
報導稱，「海巡06」輪總長128.6公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，設計排水量5,560噸，設計航速20節，具備無限航區航行能力，續航里程1萬海里，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。
福建海事局副局長黃丹華表示，「海巡06」輪配備光電跟蹤、雷達遙測、岸基信息加載等綜合監測系統和海上數據中心、多鏈路融合通信等綜合指揮信息系統，具備海上交通安全態勢監測預警和信息處理能力，同時還配備有救援搭載200名落水人員及簡易醫療處理、中型直升機着艦、對外消防和溢油處置等綜合應急系統，能更好執行海上人命救助和應急事件處置任務。
此外，該輪配置有柴電混合動力推進、船舶動力定位和排氣脫硝處理系統，具備優良的船舶操縱性、適航性和節能環保性。
文匯網指出，「海巡06」輪可以在12級風、9級海況下進行跨海區巡航，在11級風、7級海況下可以完成海事執法取證和指揮；在7級風、5級海況下，能夠起降直升機或通過救生吊籃、救生攀爬網等方式實施人命救助。
「海巡06」輪配備2門消防水炮，向船舷橫向噴灑消防水距離達140公尺，噴灑泡沫距離達80公尺。
在海面溢油監測方面，「海巡06」輪可全天候監視海上溢油的分布及漂移情況，測算溢油油膜位置和面積信息，提供事發環境數據，測算浪高，繪製實時海況，實時監測海上小目標。「海巡06」輪還具備對外供電150KW，對遇險船舶進行封艙、堵漏、排水、切割船艙、潛水救生保障及應急拖帶萬噸級以下船舶的能力。
報導稱，中國大陸為保障國家經濟社會總體安全，維護國際物流供應鏈穩定暢通，助力交通強國、海洋強國等重大國家戰略實施，「十四五」時期，大陸交通運輸部海事局將以科技創新為基礎，加快建成具備全球航行、有深遠海作業能力的海事船隊，打造「陸海空天」一體化水上交通運輸安全保障設施體系，「海巡06」輪是其中重要的組成部分。
黃丹華表示，建造「海巡06」輪投入使用後將大幅度提升大陸對台灣海峽水上交通動態管控和應急保障水準，在保障海上交通安全、保護海洋環境、維護大陸國家海洋權益及促進海峽兩岸交流交往等方面發揮重要作用。
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