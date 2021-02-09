陸首艘大型海事船下水 將執行台海巡航監管

據香港文匯網報導，預計今年底列編福建海事局的「海巡06」輪，8日在武昌船舶重工集團雙柳造船基地正式下水。報導稱，「海巡06」輪為台灣海峽首艘5,000噸級大型海事巡航救助船，「將成為駐守台灣海峽的最大海事巡航救助船」，未來將重點在台灣海峽水域執行水上交通巡航監管、應急救援等任務，並根據調派參與大陸全國海事監管、應急處置和國際海事交流合作。

報導稱，「海巡06」輪總長128.6公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，設計排水量5,560噸，設計航速20節，具備無限航區航行能力，續航里程1萬海里，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。

福建海事局副局長黃丹華表示，「海巡06」輪配備光電跟蹤、雷達遙測、岸基信息加載等綜合監測系統和海上數據中心、多鏈路融合通信等綜合指揮信息系統，具備海上交通安全態勢監測預警和信息處理能力，同時還配備有救援搭載200名落水人員及簡易醫療處理、中型直升機着艦、對外消防和溢油處置等綜合應急系統，能更好執行海上人命救助和應急事件處置任務。

此外，該輪配置有柴電混合動力推進、船舶動力定位和排氣脫硝處理系統，具備優良的船舶操縱性、適航性和節能環保性。

文匯網指出，「海巡06」輪可以在12級風、9級海況下進行跨海區巡航，在11級風、7級海況下可以完成海事執法取證和指揮；在7級風、5級海況下，能夠起降直升機或通過救生吊籃、救生攀爬網等方式實施人命救助。

「海巡06」輪配備2門消防水炮，向船舷橫向噴灑消防水距離達140公尺，噴灑泡沫距離達80公尺。

在海面溢油監測方面，「海巡06」輪可全天候監視海上溢油的分布及漂移情況，測算溢油油膜位置和面積信息，提供事發環境數據，測算浪高，繪製實時海況，實時監測海上小目標。「海巡06」輪還具備對外供電150KW，對遇險船舶進行封艙、堵漏、排水、切割船艙、潛水救生保障及應急拖帶萬噸級以下船舶的能力。

報導稱，中國大陸為保障國家經濟社會總體安全，維護國際物流供應鏈穩定暢通，助力交通強國、海洋強國等重大國家戰略實施，「十四五」時期，大陸交通運輸部海事局將以科技創新為基礎，加快建成具備全球航行、有深遠海作業能力的海事船隊，打造「陸海空天」一體化水上交通運輸安全保障設施體系，「海巡06」輪是其中重要的組成部分。