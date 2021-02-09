上海台辦主任 鍾曉敏接任

上海市台辦主任李文輝因屆齡卸任，轉任大陸海協會副會長。上海市台辦主任一職由現任上海長寧區一級巡視員鍾曉敏接任。

上海台商對她的印象是懂經貿，相信她上任後對兩岸經貿會多所推動。

上海市政府昨天宣布這項人事案。上海是台商聚集之地，李文輝經常來往兩岸，曾多次為安排台北雙城論壇等活動前來台灣，在兩岸台商圈人脈極廣。大陸地方台辦主任轉往海協會任職的例子相當罕見，李文輝轉出任海協會副會長，極為特殊。

上海鍾曉敏接任上海市台辦主任早就有端倪，上海市政府官微一周前掛出「上海市市管幹部任職前公示」，其中在介紹現年49歲的鍾曉敏一欄，提到「擬任市級機關正局職。」

鍾曉敏是浙江蕭山人，擁有法學博士學位，從共青團上海市委副書記、市青年聯合會主席做起，2017年擔任上海市商務委副主任、中國國際進口博覽局副局長，2018年12月，接任長寧區委常委、副區長職務。上海長寧區是台商聚居地之一。

有關於鍾曉敏最新的報導，是在今年1月28日，她與大陸東華大學副校長陳南梁等人一行，陪同上海市科委副主任陸敏調研東華大學國家大學科技園。

上海市長寧區官網報導，鍾曉敏表示，長寧區將進一步加強與大學科技園對接，探索區校合作模式。