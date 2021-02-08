疫情期間致200多人感染 山東監獄前副局長等5人獲刑

2月8日，濟南市中級人民法院一審公開宣判山東省監獄管理局前副局長王文傑玩忽職守一案，對被告人王文傑以玩忽職守罪判處有期徒刑一年。

法院審理查明，王文傑在任山東省監獄管理局黨委委員、副局長期間，自2020年1月23日起，任全省監獄系統新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控處置工作領導小組副組長兼辦公室主任，具體負責全省監獄疫情的應對處置、統籌協調、預防、管控、治療等相關工作。

不過，在疫情防控工作中，王文傑思想麻痺大意，對監獄疫情防控工作的特殊性、複雜性和敏感性認識不足，沒有將監獄與疾控部門的聯防聯控作為疫情防控的重要工作予以督導落實；不認真履行職責，對監獄醫院在疫情防控期間存在的管理漏洞失察失職；不正確履行職責，對任城監獄上報的幹警發燒個案未調查核實，處置不當。

王文傑的上述玩忽職守行為，導致山東省任城監獄新冠肺炎疫情擴散蔓延，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

法院審理認為，王文傑身為大陸國家機關工作人員，嚴重不負責任，不正確、不認真履行職責，致使公共財產、人民利益遭受重大損失，其行為構成玩忽職守罪。鑑於王文傑自願認罪認罰，根據其犯罪情節、社會危害，法庭遂依法作出上述判決。

此外，山東省任城監獄前監獄長劉葆善玩忽職守案，法院對劉葆善以玩忽職守罪判處有期徒刑二年三個月。山東省任城監獄前副監獄長鄧體賀玩忽職守案，法院對鄧體賀以玩忽職守罪判處有期徒刑一年。山東省任城監獄駕駛員戴光輝妨害傳染病防治案，法院對戴光輝以妨害傳染病防治罪判處有期徒刑一年，緩刑一年。山東省任城監獄第五監區前教導員陳民華妨害傳染病防治案，法院對陳民華以妨害傳染病防治罪判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。