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歐美出現「抵制冬奧會」聲音 環時：不會得逞

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平（左）日前宣示明年冬奧如期舉辦。圖為習近平此前在北京視察冬奧場地的情況。（新華社）
大陸國家主席習近平（左）日前宣示明年冬奧如期舉辦。圖為習近平此前在北京視察冬奧場地的情況。（新華社）

繼美國幾名參議員2月3日提案要求國際奧委會改變2022年冬奧會舉辦地之後，英國兩名議員又在6日提出抵制北京冬奧會，大陸外圍官媒環時社評稱，這種嚴重違背奧林匹克精神的極端主張絕不會得到廣泛響應，並稱無論國際奧委會、各國運動員，還是廣大世界公眾都不會願意受這一小撮勢力綁架，幫他們的圖謀得逞。

社評指出，對出於政治目的抵制奧運會，國際社會有過沉痛教訓。冷戰時期美國發起了對1980年莫斯科奧運會的抵制，之後蘇聯又率盟友抵制了1984年的洛杉磯奧運會。那兩次一來一去的相互抵制嚴重損害了奧林匹克運動，剝奪了很多運動員的寶貴參賽機會，進一步加劇了世界的分裂和對抗，人們對它們的評價幾乎全是負面的。

社評說，自那以後，政治是政治，體育是體育，兩者應分開成為全球體育界、乃至整個國際社會相當堅定的主流認識。儘管在後來的漢城奧運會、北京奧運會之前，仍有極端團體和人物尋機搞事，但他們能夠掀動的都是小風浪。

社評稱，現在如果某個國家或國家集團出於政治原因抵制奧運會，一定會受到國際奧委會和相關國家運動員的強烈反對。雖然美國上屆政府拉開與中國打新冷戰的架勢，但虛張聲勢的成分多，遠未成為真正的潮流。美英若帶頭抵制北京冬奧會，即使在他們國家也會被看成胡鬧，面臨巨大阻力和一些關聯的不確定性。

社評又稱，中國既是體育大國，也是經濟大國，政治影響力與日俱增。如果哪個國家受極端勢力蠱惑採取抵制北京冬奧會的實際行動，北京一定會予以猛烈報復。北京無疑不缺少可以實施報復的資源和手段。

北京 奧運 體育

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