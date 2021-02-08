快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸中聯部前副部長：對美不能抱幻想 美將繼續對中施壓

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國總統拜登。（法新社）
美國總統拜登。（法新社）

美國拜登政府上台後，對於中美兩國未來走勢，中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長、中國政協委員周力近日撰文稱，對整個美國執政當局，依然不能抱有幻想，絕不能把中國的發展與否，寄託在美國執政當局身上。

據香港01報導，周力撰寫5000餘字文章，剖析拜登政府的對外及對華政策。對於拜登執政後，中美關係會否出現大幅好轉，周力認為中美雙方可以在氣候變化、抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情甚至經濟復甦等方面開展合作。但美國社會政治精英階層都持遏華立場，拜登不會否定此前川普對中國的政策，拜登政府會在不同的領域對中俄兩國施加更大壓力。

文章稱，拜登對華政策調整的空間有限，靈活程度將受到很大限制。中國還是要堅持底線思維，做好繼續承受美國巨大壓力的準備。

2020年7月，周力曾撰寫題為《積極主動做好應對外部環境惡化的六大準備》文章稱，當下要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備；要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備；要做好新冠肺炎疫情常態化、新冠病毒與人類長期共存的準備；要做好擺脱美元霸權、逐步實現人民幣與美元脱鈎的準備；要做好全球性糧食危機爆發的準備；要做好國際反恐勢力回潮的準備。

他寫道，可以肯定，還會有更多動作陸續發布。中國必須有「脱鈎」最終難以避免的清醒認識。美國執政當局繼續對中國實施全方位多領域遞進性的打壓，一心一意要同中國「拚到底」的心態和政策做法，中方切不可低估，更不能畏懼。中方面對的困難和挑戰將是空前複雜、空前嚴峻的。

拜登 新冠肺炎

延伸閱讀

拜登：全美達成群體免疫 今夏末前有困難

葉倫推銷拜登1.9兆美元刺激方案：明年恢復充分就業

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

蓋亞那設處大內宣 重傷外交努力

相關新聞

歐美出現「抵制冬奧會」聲音 環時：不會得逞

繼美國幾名參議員2月3日提案要求國際奧委會改變2022年冬奧會舉辦地之後，英國兩名議員又在6日提出抵制北京冬奧會，大陸外...

疫情期間致200多人感染 山東監獄前副局長等5人獲刑

2月8日，濟南市中級人民法院一審公開宣判山東省監獄管理局前副局長王文傑玩忽職守一案，對被告人王文傑以玩忽職守罪判處有期徒...

陸中聯部前副部長：對美不能抱幻想 美將繼續對中施壓

美國拜登政府上台後，對於中美兩國未來走勢，中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長、中國政協委員周力近日撰文稱，對整個美國執...

支聯會擺攤為六四晚會募款遭終止 李卓人批滅聲

香港市民支聯會今年一如往年在農曆年花市擺攤為六四晚會募款，卻被當局終止經營合約。支聯會主席李卓人今天批評，香港國安法實施...

港媒：前中共中聯部副部長王亞軍將出使北韓

據報導，已卸任的中共中央聯絡部副部長王亞軍將出任中國駐朝鮮（北韓）大使。現年51歲的王亞軍是中共外事系統中歷來最年輕的副...

崔天凱：手段強硬非有效外交 美需彰顯尊重誠意

中國大陸駐美大使崔天凱2月6日表示，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式。美方顯然需要彰顯相互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。