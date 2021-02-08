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陸中聯部前副部長：對美不能抱幻想 美將繼續對中施壓
美國拜登政府上台後，對於中美兩國未來走勢，中共中央對外聯絡部（中聯部）前副部長、中國政協委員周力近日撰文稱，對整個美國執政當局，依然不能抱有幻想，絕不能把中國的發展與否，寄託在美國執政當局身上。
據香港01報導，周力撰寫5000餘字文章，剖析拜登政府的對外及對華政策。對於拜登執政後，中美關係會否出現大幅好轉，周力認為中美雙方可以在氣候變化、抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情甚至經濟復甦等方面開展合作。但美國社會政治精英階層都持遏華立場，拜登不會否定此前川普對中國的政策，拜登政府會在不同的領域對中俄兩國施加更大壓力。
文章稱，拜登對華政策調整的空間有限，靈活程度將受到很大限制。中國還是要堅持底線思維，做好繼續承受美國巨大壓力的準備。
2020年7月，周力曾撰寫題為《積極主動做好應對外部環境惡化的六大準備》文章稱，當下要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備；要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備；要做好新冠肺炎疫情常態化、新冠病毒與人類長期共存的準備；要做好擺脱美元霸權、逐步實現人民幣與美元脱鈎的準備；要做好全球性糧食危機爆發的準備；要做好國際反恐勢力回潮的準備。
他寫道，可以肯定，還會有更多動作陸續發布。中國必須有「脱鈎」最終難以避免的清醒認識。美國執政當局繼續對中國實施全方位多領域遞進性的打壓，一心一意要同中國「拚到底」的心態和政策做法，中方切不可低估，更不能畏懼。中方面對的困難和挑戰將是空前複雜、空前嚴峻的。
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