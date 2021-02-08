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以色謀權 湖南41歲女官員與靠山一起被雙開

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
湖南一名41歲女幹部以色謀權與靠山一起被雙開。上海熱線
湖南一名41歲女幹部以色謀權與靠山一起被雙開。上海熱線

湖南省常德市石門縣紀委監委3日通報，石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊，涉嫌以色謀權，以權謀私，被縣紀委監委「雙開」（開除黨籍並開除公職）。

上海熱線報導，通報指出，經查，李小瓊違反大陸中央八項規定精神，超標準接待；違反廉潔紀律，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動並謀取私利；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係，並造成不良影響；涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。

通報認為，李小瓊身為黨員領導幹部，背離初心使命，以色謀權，以權謀私，生活腐化，貪圖享樂，嚴重損害黨員幹部形象，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

依據有關規定，石門縣紀委監委決定對其予以開除黨籍及公職處分，其涉嫌犯罪問題由公安機關移送檢察機關依法審查起訴。

李小瓊出生於1980年10月，在職研究生學歷，近幾年一直負責招商工作，2019年曾以縣招商促進事務中心主任的身分受訪，就加強黨的建設和工作作風建設作出承諾。

去年10月，中國檢察網通報，石門縣人民檢察院經審查決定，依法對李小瓊以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕，同年11月，石門縣政府下發通知，免去李小瓊的縣招商促進事務中心主任職務。

李小瓊被查後，當地曾下發「關於做好譚本仲、李小瓊、黃顯益、樊榮四起案件『以案促改』工作的通知」，其中她的背後靠山是譚本仲，原任常德市人大常委會副主任、石門縣委書記，去年6月被查。

當時的雙開通報稱，他以打牌的方式大肆斂財，搞錢色、權色交易，貪得無厭，生活糜爛，德不配位，與私營企業主勾肩搭背、親清不分、甘於「被圍獵」。

石門 公安

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