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習近平貴州視察特種機 共軍「運-8G」內部畫面首度公開

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平日前赴貴州視察特種機，共軍「運-8G」內部畫面首度公開。（央視畫面截圖）
大陸國家主席習近平日前赴貴州視察特種機，共軍「運-8G」內部畫面首度公開。（央視畫面截圖）

在貴州考察的大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平於2月4日在當地視察解放軍空軍部隊，並登上一架運-8G電子干擾機，這是大陸官方首次公開此類特種機的內部畫面。

據央視報導，習近平向解放軍全軍拜年，並要求「全軍部隊加強戰備值班，守衛好國家安全」。視察期間，習近平登上一架「空中信息作戰特種機」，進入任務艙察看任務系統，了解特種機工作流程和執行任務情況。

習近平表示，現代戰爭中，「制信息權」成為贏得戰爭勝利的關鍵，要加快發展先進裝備，加緊培養專業人才，加強針對性對抗性訓練，推動新質戰鬥力加速提升。

他要求，大陸空軍要「大抓實戰化軍事訓練，不斷提高訓練水平和打贏能力」。

香港01引述分析指，習近平登上的是一架被稱為「運-8G」的電子干擾機。這是大陸官方首次公開此類特種機的內部畫面。

為應對現代戰爭需要，大陸在運-8和運-9中型運輸機基礎上開發出「高新」系列特種機。已知型號包括：運-8J/8JB、運-8T、運-8W（空警-200）、運-8Q、運-8XZ、運-9JZ、空警-500、運-9G和運-8DZ。

這些特種機主要類型包括電子偵察機、電子干擾機、預警機、反潛機、心戰機、戰場指揮機等。

報導指出，值得注意的是，近來在台海進行戰備巡邏的大陸軍機多為這些特種機。此次習近平專門視察特種機，被指有意要求在未來的台海戰場中奪得「制信息權」。

習近平 戰爭 解放軍

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