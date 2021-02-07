港政務司長：國安法產生震懾 扭轉香港暴力亂局

香港政務司司長張建宗透過網誌表示，根據去年整體治安情況，自香港國安法實施後，去年下半年香港公共秩序較2019年「反修例」事件以來明顯改善。他說，法例產生震懾作用，扭轉社會嚴重暴力亂局，鼓吹「港獨」行為減少，將危害國安及暴力行為的風險大大減低。

據官方香港電台報導，張建宗指出，國安法是為防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，其中學校在「防範」方面擔當非常重要的角色。香港教育局上周四向全港學校發通告，就維護國安提供學校行政及教育指引，公布相關課程的推行模式及資源，協助學校落實措施，以維護安全有序的校園學習環境，推展國安教育。香港教育局會為學校舉辦簡介會及專業發展課程，與學界緊密聯絡，提供適切支援。

張建宗說，香港教育局亦向各中學發出通函，就優化高中4個核心科目的課程和評估提出建議，改革科目包括多年來爭議不斷的通識教育科。

他說，香港教育局提出的新課程改革目標清晰，根據通識教育科的課程宗旨及目標，精簡課程內容、優化教材及考評安排等。新課程讓學生瞭解中國大陸國家發展、（大陸）憲法、（香港）基本法及法治，加深他們的身分認同和公民責任感。