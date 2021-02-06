成功試射陸基中段反導飛彈 陸稱：核武攔截能力大提升

大陸國防部4日深夜宣布，成功完成陸基中段反導攔截技術試驗。大陸軍事專家曹衛東接受央視訪問時指出，其意義在於，中國大陸對核武器的攔截能力已有了大幅度的提升。

大陸國防部4日發布的新聞稿稱，「2021年2月4日，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。」央視軍事新聞頻道5日則對此做進一步的解釋。

報導稱，陸基中段導彈防禦系統，是從陸地發射平台對敵方彈道飛彈進行探測和跟蹤，然後發射攔截器，在敵方彈道飛彈處於中段飛行階段時將其攔截。

彈道飛彈中段飛行是指飛彈發動機關閉後在大氣層外以慣性飛行的階段，這階段彈道相對平穩和固定。反導系統計算出其彈道後，就可準確引導攔截飛彈進行一次或多次攔截。

彈道飛彈的飛行分三個階段：上升段、中段、末段，反導彈攔截技術主要是針對這三個不同飛行階段進行攔截。目前比較成熟的反導系統集中在中段和末段攔截上。

導彈攔截系統按發射載體可分為陸基、海基和空基。陸基反導攔截，就是以陸地飛彈基地為發射平台的反導系統。

海基攔截系統，主要部署於艦艇上，可以很方便地進行全球範圍內的快速部署，在攔截潛射飛彈時可做出快速反應。空基攔截系統是裝備在戰鬥機上的攔截系統。

大陸軍事問題專家曹衛東指出，飛彈飛出大氣層後，因大氣層外空氣稀薄，此時飛彈的飛行速度非常快。發射的攔截彈要和對方發射的洲際彈道飛彈的彈頭撞在一起，首先要由雷達識別來襲彈頭，判斷其軌跡、速度，然後進行跟蹤再發射，難度非常大。

大陸反導技術研究本世紀初進入新階段，2010年1月首次成功進行陸基中段反導攔截試驗，2013年1月進行第二次試驗。之後又多次進行攔截試驗，並取得成功。

曹衛東指出，大陸這次中段攔截試驗非常成功。具備中段反導攔截技術，就可以對來襲導彈進行提前預警和攔截，其意義在於使中國對核武器這種戰略導彈的攔截能力有了大幅度提升。