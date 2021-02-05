香港推行國安教育 小學生要懂「四宗罪」

香港《國安法》實施後，香港教育亦受到衝擊，從高中生到小學生都必須學習國家安全教育課程，以進一步提升學生對於中國的「國家觀念」和「國民身份認同感」等。

香港教育局局長楊潤雄強調，香港的校園不容許政治宣傳活動，但國安教育絕對不是政治宣傳活動，兩者沒有衝突。

香港教育局2月4日公布《香港國家安全教育課程框架》，「國安教育」涵蓋八大範疇：國家安全的概念和重要意義丶香港國家安全立法的目的與原則丶香港特區維護國家安全的職責及機構設置丶中央維護國家安全的根本責任丶危害國家安全的犯罪行為丶國家安全與人權丶自由丶法治的關係。

根據該框架內容，小學生必須認識大熊貓丶長城等代表國家的事物，並且認識「保護我們的人」，包括警察和中國解放軍，也需要了解香港的防務和外交事務由中央人民政府來負責。

針對危害國家安全的犯罪行為，小學生需要知道分裂國家罪丶顛覆國家政權罪丶恐怖活動罪丶勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等四大罪名的名稱，初中生需要了解四大罪的基本涵義，高中生則得了解四大罪的具體規定，和認同其對「維護國家安全的重要性」。若觸犯上述四大罪名，最高可被判處終身監禁。

國安教育滲入地理丶生物丶常識課

香港教育局指出，學校應將國安教育內容蘊含在不同科目。據香港電台報導，當局列出個別科目指引，如地理科須向學生展示中國領土及領海圖，包括南海九段線；生物科要求學生了解中國政府對應傳染病的防控政策，以及國家對保護生態環境作出的努力及學習核安全等；常識科要求小學生模擬升掛國旗儀式，感受在奏唱國歌時應表現的禮儀和態度。

香港《國安法》在2020年6月30日生效，第10條訂明特區應當通過學校丶社會團體丶媒體丶網路等開展國家安全教育，提高守法意識。

《紐約時報》在去年的報導中指出，「該法案為當局和法院鎮壓香港抗議活動，以及中國國家安全機構滲透到香港社會的各個層面，提供了一份意義深遠的藍圖」。

香港教育專業人員協會副會長田方澤接受英國《金融時報》（Financial Times）採訪時說，這些框架「極度周密」，將會控制所有在學校發生的事情。他說，政府基本上不相信學校，「這些措施會摧毀師生之間的關係。」

該報在2月4日的報導中也稱，針對教育的這個規範彰顯了中國對香港的控制已經不僅僅局限在監禁香港的反對派領袖，中國還要去改革香港的社會，讓香港與中國大陸可以更一致。

李玟儀/李澄欣（綜合報導）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】