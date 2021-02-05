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美艦闖南海西沙群島 共軍：跟蹤監視並警告驅離
中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里5日晚間表示，伯克級神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain DDG-56），未經中國大陸政府允許，擅自闖入中西沙領海。南部戰區海空兵力全程對這艘美艦跟蹤監視，並予以警告驅離。
中共解放軍南部戰區微信公眾號報導，田軍里批評，「美軍的這一行徑，是其搞航行霸權加輿論誤導『混合操控』的一貫伎倆，嚴重侵犯中國大陸主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，蓄意擾亂南海和平、友誼、合作之海的良好氛圍。」
田軍里強調，中國大陸對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權，不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。
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