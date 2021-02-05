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美指是最嚴峻的競爭對手 北京：中美共同利益大於分歧

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／歐新社
大陸外交部發言人汪文斌。圖／歐新社

美國總統拜登昨發表就任以來的首次外交政策演說，稱中國是美國「最嚴峻的競爭對手」。大陸外交部發言人汪文斌今回應，兩國共同利益大於分歧，陸方致力與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益。

據陸媒環球時報報導，對於拜登的外交政策談話，汪文斌說，「中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面，擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任。與其他任何國家之間的關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧。」

他強調，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，在新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰面前，中美能夠合作必須合作的領域不是減少，而是更多更廣。

汪文斌最後表示，希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，與陸方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

拜登昨日以美國「最難纏的競爭對手」來形容北京，並指美國將直球迎接中國大陸對美國繁榮、安全與民主價值所帶來的挑戰。「我們將對抗中國經濟濫權行為，反制其侵略脅迫行徑，並就中國對人權、智慧財產權與全球治理的侵襲做出反擊。」

同時，拜登也稱，當符合美國利益之時，美方也準備好與北京合作。

拜登 汪文斌

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