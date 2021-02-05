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香港確診者怕打針擅離醫院 遭判刑半年

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港近日疫情已有趨緩跡象，但4日仍新增22例新冠肺炎確診病例。中新社
香港近日疫情已有趨緩跡象，但4日仍新增22例新冠肺炎確診病例。中新社

香港一名確診感染新冠肺炎患者去年底接受治療期間擅自離開醫院，該名患者稱，他是害怕打針才離開，香港法庭今重判這名患者入獄半年。

據綜合香港媒體報導，這名擅自離開醫院的患者為63歲男子，他因感染新冠肺炎而在九龍伊利沙伯醫院接受治療。卻在去年12月18日自行離開醫院，不知去向，引起民眾恐慌，港警為此發出通緝令。

警方3天候找到該名男子，並將其帶回醫院繼續接受治療。警方後依「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪名起訴這名男子，該名男子今天在九龍城裁判法院認罪，被判入獄半年。

法官詢問男子為何離開醫院，男子稱，「我本沒要走，突然來電說有四支針沒打，先不要離開。打肚臍位是很痛的，魯莽之下我走了。」裁判官對此直斥，「60多歲還怕打針！」

這名男子向法官求情，稱自己身體越來越差，也沒有工作，每月僅靠港幣5,000元的政府生活補助費，希望能讓他在外面過好農曆新年。

但法官裁決時指出，被告因逃避打針而逃離醫院的行為非常自私，可能會摧毀廣大市民抗疫的努力，引起新一波疫情，因此予以重判。

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