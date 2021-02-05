香港確診者怕打針擅離醫院 遭判刑半年

香港一名確診感染新冠肺炎的患者去年底接受治療期間擅自離開醫院，該名患者稱，他是害怕打針才離開，香港法庭今重判這名患者入獄半年。

據綜合香港媒體報導，這名擅自離開醫院的患者為63歲男子，他因感染新冠肺炎而在九龍伊利沙伯醫院接受治療。卻在去年12月18日自行離開醫院，不知去向，引起民眾恐慌，港警為此發出通緝令。

警方3天候找到該名男子，並將其帶回醫院繼續接受治療。警方後依「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪名起訴這名男子，該名男子今天在九龍城裁判法院認罪，被判入獄半年。

法官詢問男子為何離開醫院，男子稱，「我本沒要走，突然來電說有四支針沒打，先不要離開。打肚臍位是很痛的，魯莽之下我走了。」裁判官對此直斥，「60多歲還怕打針！」

這名男子向法官求情，稱自己身體越來越差，也沒有工作，每月僅靠港幣5,000元的政府生活補助費，希望能讓他在外面過好農曆新年。

但法官裁決時指出，被告因逃避打針而逃離醫院的行為非常自私，可能會摧毀廣大市民抗疫的努力，引起新一波疫情，因此予以重判。