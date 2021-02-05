一月內三律師遭吊照 專家優中國大陸維權空間不再

自2021年以來，中國政府加劇了對維權律師社群的打壓，至少有三名維權律師疑因代理敏感案件，而被當地的司法廳以吊銷執業證書作為處分。

代理「12港人案」的盧思位與任全牛相繼被四川省司法廳與河南省司法廳以吊銷執照作為行政處分，在「709大抓捕」後代理王全璋案件的律師襲祥棟，也在1月底收到山東省司法廳發布的通知，得知司法廳以他違反《律師法》相關規定，計劃吊銷他的律師執業證書。

德國之聲收到的通知書照片顯示，山東省司法廳以襲祥棟在他代理浙江省一個案件的一審過程中，因「多次不服從審判長指揮丶持續打斷法官丶公訴人發言丶未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理違規行為，且經法庭多次警告後仍不改正」，而判定他違反《律師法》相關規定，打算對他做出吊銷執照的行政處罰。

旅美的中國法律學者與維權律師滕彪在接受德國之聲訪問時表示，中國政府這一系列打壓維權律師的動作，顯示北京對法治跟民間維權運動的鎮壓正在加劇。

他說：「從江澤民與胡錦濤時期對民間跟維權律師的打壓一直沒有停過，但習近平上台後，基本上所有的維權律師都受到各種程度的波及。」

他以2015年的「709大抓捕」為例，表示當時有超過300名律師都受到中國政府打壓。有些律師被判刑丶有些受到酷刑丶也有很多律師被吊銷律師證。他說：「這樣的打壓從『709大抓捕』之後從未中斷，反而在那之後越演越烈。」

長期研究中國法律的美國西東大學教授陸梅吉 (Margaret Lewis) 坦言，現在中國政府打壓維權律師的態勢發展令她感到非常不安。她強調，習近平上台後，便一再對外展現「打壓」對他來說是個反射動作。她告訴德國之聲：「我不認為在習近平執政下，維權律師能獲得新的空間來挑戰政府。」

她也說：「此舉(吊照)的直接效果是，這些被中國政府視為『麻煩』的維權律師無法出庭代理案件，而北京也想藉此讓國際社會了解，中國政府無法容忍在敏感案件中，出現真正獨立的代理律師。」

北京嚴防維權律師威脅體制

滕彪指出，中國政府打壓維權律師一貫的作法，是記錄維權律師每一個行動，並在紀錄累積到一定程度後，採取吊照丶抓捕或判刑等措施。

他說：「『709大抓捕』後敢代理敏感案件的律師本來就越來越少，而仍然持續代理敏感案件的律師也會面臨比以前還高的風險。」

滕彪認為，中國當局今年初透過吊銷律師證想傳達的信號是，他們不想讓任何人透過敏感案件來挑戰中國政府的做法與政治意圖。

他向德國之聲表示：「在中國政府眼裡，法律本來就是一張紙，他可以任意操控。雖然北京不斷重申『以法治國』的口號，但是政府一直凌駕在法律之上，所以當共產黨認為維權運動威脅到它的體制時，它會毫不猶豫的加以鎮壓。」

陸梅吉表示，中國國內現在除了仍有專門代理敏感案件的維權律師外，也開始出現一群中國當局所謂的「值班律師」。她說，這些「值班律師」通常不會真正為案件被告提供辯護，而是主要提供法律諮詢。

陸梅吉指出：「中國當局想表明，中國仍有律師可為被告人提供法律服務，但他們想控制哪些人能扮演律師的角色，以及這些律師能做什麼。在這樣的情況下，他們不會成為真正的辯護律師。」

維權律師陷險境

面對越來越多維權律師失去執照，中國維權律師謝燕益1月接受德國之聲訪問時表示，維權律師在失去執照後，仍可以運用自身的專業知識與多年維權的經驗為社會與他人提供某種服務。

他說：「我不認為這個事情會按照官方的意圖，徹底把維權律師發展的道路堵死。這樣的情勢發展，反而給強者創造了一個契機，使他有一個機會去更加成熟且成長，能夠完成他們的人道使命。」

然而，滕彪認為雖然維權律師在失去執照後繼續從事維權，確實能起到一些作用，但相對的，這些影響不僅有限，也都在中國政府的掌控之下

。他指出：「被吊銷律師證後，這些律師繼續從事維權活動面臨的風險就更高。當中國政府要處理他們的時候，就不是吊銷律師證的問題，而是進一步的剝奪人身自由或其他懲罰措施。」

在盧思位與任全牛遭吊銷執照後，美國國務院發布聲明關切此事，並呼籲中國政府立即恢復兩名律師的執照。滕彪認為，雖然國際壓力在某些案件上會起到部分作用，但由於中國政府近年來越來越不在乎國際壓力，所以除非西方國家徹底改變對中國的看法並聯手捍衛中國人權，他認為這些作法的影響仍十分有限。

他告訴德國之聲：「目前國際社會仍未意識到他們需要調整對中國的政策，他們對中國存有一些不切實際的幻想或恐懼，並仍希望中國政府能往好的方向發展，但這些看法都是需要重新檢討的。」

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