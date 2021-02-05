譚耀宗：樂意到學校向學生介紹國安教育

香港昨日發布「香港國家安全教育課程框架」，學生從小學一年級至高中階段需循序接受國安教育。港區人大常委譚耀宗今天表示，推行國家安全教育很重要，如果有機會他與基本法委員會副主任譚惠珠樂意到學校做簡介，幫助學生了解，屆時會用通俗易懂、圖文並茂的方式做介紹。

據香港電台報導，譚耀宗今日受訪時做出如上表示。他強調，學校推行國家安全的重要。對於外傳，下個月在北京召開的大陸全國兩會可能針對「國籍法」釋法，譚耀宗表示，今年人大會議議程內容部分已公布，暫時不知道有無香港議題，要到會議前夕才會知道所有議程安排。

至於香港與北京商討引入大陸國產新冠疫苗的進展，譚耀宗指出，北京很重視香港提出的請求，大陸國產疫苗一定會送來香港，但尚無詳細時間表。