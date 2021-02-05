推國安教育 港教育局長：學校有責讓學生了解國家安全

香港教育局昨發布「香港國家安全教育課程框架」，要求中小學以此框架推廣國家安全教育，其中小學一年級至三年級需知道「港版國安法」規定的四項犯罪行為。香港教育局局長楊潤雄今表示，學校有責任讓學生了解「國家安全」，而小學一年級至三年級需認識相關罪名，並非要求詳細學習控罪的內容。

據星島日報報導，楊潤雄5日上午指出，教育局的指引予學校在行政架構等方面需要下些工夫，例如有學生戴了政治飾物，學校需向學生解釋是否適合。

至於是否屬違法，楊潤雄認為，校方應可分辨出是否涉及「港獨」的情況，或向警民關係主任尋求協助，這並非要拘捕學生，而是要教好學生。

有關改革通識科的課程框架，楊潤雄說，香港部分重點在理解香港的政治制度，國家的部分是關於大陸改革開放後的發展，讓學生理解國家經濟及科技等發展，準備未來、抓緊機遇。他並稱，刪除法治、政治和社會參與的內容是「專業決定」。