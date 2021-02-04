亞馬遜雲服務自研處理器首次落地中國

全球最大的網上銷售平台亞馬遜，不只做電商，亞馬遜雲服務（AWS）自研開發的雲處理器Graviton 2，1月底在北京和寧夏運營推出運營，這是AWS自研處理器首次落地中國。

亞馬遜雲服務（AWS）在中國市場由光環新網運營的AWS北京地區和由西云數據運營的AWS寧夏地區域推出由AWS Graviton 2處理器提供支持的服務。

AWS大中華區雲服務相關負責人分享了應用案例，其中，北京大觥科技是一家專注AI影像處理領域科研和應用的公司，涉及老舊照片修復、畫質增強等業務。大觥科技的測算數據顯示，同樣處理250萬張圖片，使用成本節省近40%。

另外，塗鴉智能是全球化AI+IoT企業，為開發者提供人工智能物聯網的PaaS級解決方案。塗鴉智能表示，通過使用AWS Graviton 2處理遙測傳輸服務上，整體的性價比提升了2.5倍。

亞馬遜雲服務（AWS）表示，這款自研處理器為客戶提供更多樣化的計算選擇，節省大量成本，並滿足客戶不同應用場景的需求。

Graviton 2是亞馬遜雲服務（AWS）的第二代基於Arm架構的處理器，是ARM第一款數據中心定位的CPU架搆。與第一代處理器相比，性能提高7倍、計算核心數量提高4倍、緩存擴增2倍、內存速度提高5倍，整體性價比提高了40%。