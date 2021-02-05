公共場所裝人臉識別設備 陸要求明顯提示

大陸一些公共場所安裝人臉識別等設備引發廣泛討論，大陸全國人大常委會法工委經濟法室主任王瑞賀日前回應稱，個人信息保護法（個資法）草案規定，在公共場所安裝個人身分識別設備，應當為維護公共安全所必須，遵守國家規定，並設置明顯提示標識；要求所收集的個人身分特徵等信息只能用於維護公共安全的目的，不得公開或向他人提供。

中新社報導，王瑞賀指出，個人信息保護法草案還對處理包括人臉等個人生物特徵在內的敏感個人信息作出更加嚴格的限制，要求只有在具有特定目的和充分必要性的前提下，方可處理敏感個人信息，並應當取得個人的單獨同意。

新冠肺炎疫情發生以來，有關部門和地方依託大數據等新技術推出「行程卡」、「健康碼」等應用程式，收集匯總疫情防控相關個人信息，動態識別健康風險，為科學精準防控疫情和穩妥推進復工復產提供支持。對此，個人信息保護法草案將應對突發公共衛生事件或者緊急情況下保護自然人的生命健康，作為處理個人信息的合法情形之一。

王瑞賀強調，根據草案規定，為防控疫情和處置突發公共衛生事件的需要處理個人信息，也須嚴格遵守法律處理規則，限於實現處理目的的最小範圍，公開信息收集使用規則，履行保護義務，切實保護個人信息安全。