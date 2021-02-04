中俄外長熱線 就對美關係深入溝通

中國大陸與俄羅斯外長今日熱線，據大陸外交部網站消息，雙方就對美關係等共同關心的議題深入溝通，達成新的共識，不過未明確指出，雙方談論了甚麼對美關係問題，以及明確達成了甚麼新共識。

美國總統拜登上月剛就任，大陸外交部長王毅今日與俄羅斯外長拉夫羅夫通話。雙方強調應在國際事務中「堅持不干涉內政」這一國際關係基本準則，共同攜手維護全球和地區戰略穩定。

王毅指出，當前國際形勢正處在重要分水嶺，越是在這個時候，中俄就越要加強戰略溝通，並引述拉夫羅夫在年度大型記者會上表示，中俄戰略協作「永無止境、包羅萬象」，陸方對此完全贊同。

王毅形容，大陸認為，中俄戰略協作是「全方位、全天候的，沒有禁區，沒有上限」。

拉夫羅夫表示，中俄關係重要性早已超出雙邊關係範疇，具有國際和地區意義。兩國元首保持密切交往為兩國關係發展提供了重要戰略引領。

他指出，中俄應密切戰略協作，穩步推進年內重要雙、多邊議程。俄國願就國際地區問題與中方加強溝通協調，在涉及彼此核心利益的問題上堅定相互支持，共同堅定捍衛多邊主義，維護國際地區局勢穩定。