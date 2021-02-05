大陸最高法發布新規 外逃貪官 可適用缺席審判

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸最高人民法院4日發布的「最高人民法院關於適用『中華人民共和國刑事訴訟法』的解釋」，設專章對缺席審判程序作出細化，對外逃貪官等可以適用缺席審判。

中新社報導，大陸最高人民法院的釋法，其中規定對貪汙賄賂犯罪案件，及需及時進行審判，經最高人民檢察院核准的嚴重危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外的，可適用缺席審判程序依法作出判決，並對違法所得及其他涉案財產作出處理，不讓腐敗分子和其他犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰。

大陸最高人民法院副院長李少平表示，新刑訴法解釋完善審判程序與監察調查的銜接機制，細化完善違法所得沒收程序和缺席審判程序的規定，為新時代反腐敗鬥爭和國際追逃追贓工作提供有力司法保障。

新刑訴法解釋規定對於貪汙賄賂、失職瀆職、恐怖活動、黑社會性質組織、電信詐騙等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年後不能到案，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產的，可適用違法所得沒收程序；對犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他涉案財產的，也可以適用違法所得沒收程序。

新刑訴法解釋起草小組披露，此次僅構建缺席審判程序的基本框架，鑒於缺席審判程序需要在探索中逐步積累經驗，其司法適用的具體問題將另行通過專門司法解釋作出規定。

新刑訴法解釋共計27章、655條，自2021年3月1日起施行。大陸最高人民檢察院4日發布數據，2020年1月至11月，中國大陸檢察機關受理各級監委移送職務犯罪案件18541人，提起公訴15052人，不起訴827人。

司法 貪汙 電信詐騙

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