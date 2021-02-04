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北京反對我在蓋亞那成立辦公室 陸委會：中共無權置喙
我方一月中旬在蓋亞那成立「台灣辦公室」，北京表示堅決反對，並指蓋亞那應恪守一中原則。陸委會今日晚間回應，該事中共無權置喙，呼籲北京放棄加強於台灣的政治框架及惡意打壓。
大陸外交部發言人汪文斌稱，「希望有關方面恪守一個中國原則，不與台方進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構，切實採取措施糾正錯誤，消除負面影響。」
大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，堅決反對「中國台灣地區」同大陸建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構。要求蓋亞那恪守一中原則，妥善處理涉台問題。「民進黨當局的各種伎倆改變不了台灣是中國一部分的事實。」
陸委會今則回應，國際社會重視台灣在民主、經濟、科技等各領域發展的優異成績，我方在蓋亞那設立台灣辦公室，是持續深化與全球友好國家實質合作的證明，也是主權國家的正當權利，中共根本無權置喙。
陸委會指，我方再次呼籲北京當局，放棄強加台灣的政治框架及惡意打壓，方有助於開展兩岸良性互動關係。
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