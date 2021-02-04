北京冬奧倒數一年 全球抵制聲浪再起

7名美國參議員3日提出了一項決議，希望國際奧會 (IOC)能重新選擇2022年冬奧會的主辦國，選擇「一個承認與尊重人權的國家」來主辦該運動賽事。同一天，一個由180個倡議組織組成的聯盟也呼籲各國抵制北京冬奧。

帶頭提案的佛羅裡達州參議員斯科特 (Rick Scott) 在聲明中說：「中國正在對新疆的維吾爾人進行種族滅絕，限制香港人的人權，並威脅台灣。我們不應該允許中國共產黨在舉辦2022年冬季奧運會的同時，又在新疆經營集中營，侵犯人權，並系統性地壓迫香港人民。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在2日的記者發布會上被問及有關國會議員呼籲將2022年冬奧從中國移除的問題時表示：「我看到了一些相關報道。目前我沒有任何新的消息給你，但我們也沒有改變美國看待北京冬奧的態度。」

人權團體籲各國抵制北京冬奧

同一天，一個由180個人權團體組成的聯盟針對2022北京冬奧發表公開信，呼籲世界各國領導人因中國的人權記錄而抵制2022年冬奧，強調這樣才能避免各國運動員助長中國侵犯人權與打壓異議人士的行為。

這個聯盟包括世界維吾爾大會和國際西藏連線。該聯盟表示，自2015年北京獲得冬奧會舉辦權以來，「習近平對基本自由和人權進行了無情的打壓」。人權觀察在一份公開聲明中也提到，國際奧委會的評估委員會在2015年1月與中國相關的報告中寫道，中國為了取得2022冬奧的主辦權，曾向國際奧委會保證他們會保障人權。然而，國際奧委會當時沒有公開他們會如何監控中國的人權狀況。

人權觀察的中國部主任理查森 (Sophie Richardson) 表示：「國際奧委會知道中國當局正在任意關押維吾爾人和其他少數民族穆斯林，擴大國內監控，並打壓許多以和平方式批評政府的異議人士。他們未能公開挑戰中國侵犯人權行為的作法，本身便與他們稱奧運為『良善的力量』的說法互相矛盾。」

旅美的中國法律學者滕彪2020年曾因呼籲國際社會抵制2022北京冬奧與國際奧委會官員見面。他告訴德國之聲，當時自己向國際奧委會官員強調，中國政府在舉辦2008夏季奧運時，便沒有遵守會保障人權的承諾，反而是利用舉辦奧運的機會替自己宣傳。

他說：「國際奧委會還是堅持應該把體育跟政治分開，強調透過體育來促進多元化。這些說法都是完全不成立的。中國政府正在新疆做的事，完全是在消滅文化與種族多樣性，所以國際奧委會的回應跟態度令人極為失望。他們的態度是與奧林匹克憲章的精神背道而馳的。」

國際奧委會在3日給法新社的一份聲明中說，國際奧委會已將人權團體提出的擔憂，轉告給中國政府和地方當局。

中國政府：意圖破壞北京冬奧的舉動不會得逞

中國外交部發言人汪文斌在3日的例行記者會上回答關於北京冬奧的問題時表示，中國對於把冬奧會辦成一屆精彩丶非凡丶卓越的奧運盛會充滿信心。

他說：「當前北京冬奧會各項籌備工作進展順利，得到了包括國際奧委會在內的國際社會的高度認可。同時，我要指出的是，出於政治動機，試圖干擾丶阻礙丶破壞北京奧運會的籌辦和舉行是非常不負責任的做法。相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，也注定不會得逞。」

北京冬奧奧運會定於2022年2月4日開幕，距離被推遲的夏季東京奧運會僅6個月，但北京冬奧的籌備工作因全球新冠疫情而受到影響。中國在一系列人權相關的議題上正面臨全球嚴厲批判，特別是在中國政府在新疆將超過百萬的少數民族穆斯林關進再教育營，以及在香港打壓自由與人權。

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