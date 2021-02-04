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美前駐北京大使稱 和平解決台灣問題前景已不存在

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國前駐北京大使芮效儉警告，美國需慎防美中因台灣問題爆發核戰危機。法新社
美國前駐北京大使芮效儉警告，美國需慎防美中因台灣問題爆發核戰危機。法新社

據香港中評社報導，美國前駐北京大使芮效儉（ J. Stapleton Roy）指出，最近的事態清楚地表明，「和平解決台灣問題前景不存在」，中國已經顯示會動武來防止台灣成為被國際承認的獨立實體，美國需慎防美中可能因台灣問題爆發軍事衝突，甚至升級為核戰的風險。

芮效儉曾在美國國務院工作長達45年，擔任過美國駐新加坡、中國、印尼大使，於1991年到1995年出任美國駐北京大使。報導稱，芮效儉3日在華府智庫伍德羅·威爾遜中心一場線上座談中警告：要當心美中核戰危險。

他指出，美中爆發全面軍事衝突的後果與當年美蘇爆發衝突同樣不可想像，因為這將導致「相互摧毀」。美國從冷戰中得到的教訓是，要避免美蘇核對抗，但現在冷戰教訓已被遺忘。

芮效儉表示，華盛頓和北京有可能就台灣問題發生軍事對抗，這種對抗如果處理不當，可能會升級到核戰爭的水平。這些風險需要作為美國對台政策的因素加以考慮，但現在並沒有。

芮效儉指出，美中三個聯合公報的實質是美國的一個中國政策，美國承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；美國與台灣維持非官方關係，國會制定了台灣關係法，以指導這種非官方關係。美方對台灣面臨威脅可能影響西太平洋穩定和平表達關切，而中方對美國是否遵守與台灣僅保持非官方關係表達關切。

芮效儉說，最近的事態清楚地表明，「和平解決台灣問題前景不存在」。他指出，1979年美中建交時的架構在沒有承認台灣作為獨立實體的情況下，使得台灣能夠繁榮興盛，也有合理的安全。過去50年多數時候台海緊張度是低的，但現在台海緊張度攀升，美台關係也在提升。這些都有損於維持台灣問題和平解決方案的前景。

芮效儉認為，中國已經顯示會動武來防止台灣成為被國際承認的獨立實體。除非美國顯示支持台海穩定的現狀，否則中國大陸就會去執法。如果是由美國來維持1979年美國同意的架構下的穩定，而不是由中國大陸來負責任，對台灣來說會更好。

他強調，中國正以更加強力的方式向美國發出信號：台灣問題是不可逾越的界線，而許多中國人認為美國已經跨越了這條界線。他呼籲拜登政府，要非常嚴肅地對待這一問題。

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