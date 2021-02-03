聽新聞
test
0:00 / 0:00
港大學生會紀念魚蛋革命 今播紀錄片如期舉行
香港大學學生會本月舉辦「魚蛋革命五周年」系列活動，今晚舉辦「地厚天高」紀錄片，此前港大校方以「有可能違法」為由介入處理，要求學生會停止播放。不過，今晚有約70多名學生前來與會。
綜合港媒報導，這部「地厚天高」紀錄片內容為描述香港本土派政治人物梁天琦多年的心路歷程。片中出現「香港獨立」、「光復香港，時代革命」、「以武制暴是我們唯一的出路」等字句。
港大學生會昨日稱，1月28日學生發展及資源中心（CEDARS）代表校方首次聯絡學生會，指出「地厚天高」放映會有法律風險，並希望本會考慮取消或更改是次活動。
港大學生會指出，魚蛋革命乃香港歷史不可磨滅的一頁，絕不能因恐懼而三緘其口。校方以此等理由威逼取消活動，無疑是打壓學生言論自由及學術自由，強調放映會會如期舉辦。
港媒報導指出，今晚有約70名學生前來觀看紀錄片，活動在晚上8時結束，未見校方人員或保安阻撓。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言