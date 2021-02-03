港大學生會紀念魚蛋革命 今播紀錄片如期舉行

香港大學學生會本月舉辦「魚蛋革命五周年」系列活動，今晚舉辦「地厚天高」紀錄片，此前港大校方以「有可能違法」為由介入處理，要求學生會停止播放。不過，今晚有約70多名學生前來與會。

綜合港媒報導，這部「地厚天高」紀錄片內容為描述香港本土派政治人物梁天琦多年的心路歷程。片中出現「香港獨立」、「光復香港，時代革命」、「以武制暴是我們唯一的出路」等字句。

港大學生會昨日稱，1月28日學生發展及資源中心（CEDARS）代表校方首次聯絡學生會，指出「地厚天高」放映會有法律風險，並希望本會考慮取消或更改是次活動。

港大學生會指出，魚蛋革命乃香港歷史不可磨滅的一頁，絕不能因恐懼而三緘其口。校方以此等理由威逼取消活動，無疑是打壓學生言論自由及學術自由，強調放映會會如期舉辦。

港媒報導指出，今晚有約70名學生前來觀看紀錄片，活動在晚上8時結束，未見校方人員或保安阻撓。