新冠病毒篩檢 「肛拭子」檢測後會變成企鵝？！

大陸防疫高度重視篩檢，但除了「鼻咽拭子」、「口咽拭子」，北京早前開始對部分重點對象增加「肛拭子」檢測引發關注。近日一則「石家莊市民經過肛拭子核酸檢測後秒變企鵝」的影片在網路瘋傳，並引發部分民眾不安。石家莊互聯網舉報中心對此特別作出澄清：這是謠言，影片內容純屬移花接木。

北京市疫情防控記者會日前表示，對上個18日發現的一名症狀狀感染者所在學校全體學生、教職工等進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。但這則消息最引起大陸民眾關注的，卻是「肛拭子」三個字。

環球時報指出，事實上，北京並非疫情發生以來大陸第一次引入肛拭子的地區，廣東、上海、浙江等地也曾陸續增加肛拭子檢測，以確保確診者出院的安全性。

北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗曾解釋，在大規模核酸篩查中，對重點人群肛拭子或糞便檢測，有兩個目的：一是減少漏診；二是方便追溯傳染源。

研究發現，一些無癥狀感染者或輕症患者感染病毒後病情恢復快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了。部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間會比上呼吸道持續時間長。

李侗曾表示，增加肛拭子檢測能提高感染者檢出率，減少漏診。他強調，與鼻咽拭子或口咽拭子相比，肛拭子檢測並沒有太多生理上的不適。很多人對肛拭子檢測心生恐懼，主要是覺得別扭。

李侗曾稱，考慮到肛拭子採集不如咽拭子便捷，目前只會對隔離點等重點人群同時採集咽拭子和肛拭子。

大陸目前可能會需要進行肛拭子檢測的：一是確診病例的密切接觸者；二是入境人員；三是發燒並出現消化道症狀者，尤其是有流行病學史，醫生懷疑可能感染新冠病毒者。

環球時報指出，除了中國大陸之外，據西班牙《ABC》新聞網報導，西班牙加利西亞（Galicia）也開始嘗試採行這種檢測方式。

那麼影片中那些男孩離開醫院時，為何走路會外八？網易新聞指出，影片是在西安臨潼一家醫院，這些男孩之所以會這樣走路，是因為他們剛割完包皮，「疼得慌」，怕摩擦到只好兩腿分開走路。也因此，影片中「企鵝走路」的全是男性。