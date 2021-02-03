「12港人案」又一律師遭吊照 美發聲明譴責北京

另一名曾代理「12港人」案件的中國維權律師任全牛2日確定遭河南省司法廳吊銷律師執業證書。

河南省司法廳在2日發布的行政處罰決定書中寫道，因任全牛2018年11月7日代理一起「利用邪教組織破壞法律實施罪」一案時，在辯護中「多次否定國家認定的邪教組織的性質」，因而判定他違反了《律師執業管理辦法》的相關規定，並以吊銷他的律師執業證書作為行政處罰。

任全牛2日針對聽證會結果發布聲明，表示他自2010年取得律師執照至2021年2月2日被吊照的10年是改變他人生觀與價值觀的黃金十年。他也說，自2013年開始代理不同弱勢群體被司法「霸凌」的案件後，他便一步步深入了解中國的司法是什麼，以及中國如何對待自己的人民。

任全牛寫道：「從被拆遷戶的維權被抓；兒童注射疫苗受害家長維權的被抓；上訪申冤民眾的被抓；民間維權人士的被抓；709律師事件的參與及大量法輪功信仰者被司法手段打壓迫害等等案件的代理，通過這一件件活生生的案件的深入參與，每件對我認清自己作為一個人權律師的責任和作為一個人的良知覺醒的起到了重要的作用。」

任全牛表示，現在他也成為被迫害者的角色，而這個事實也讓他感到「十分悲哀」。他寫道：「我為這個國家善良無辜的人們可能再也不能含冤申冤而感到悲傷；為了這個塊兒土地上那個自命『歷史選擇了它』的那個組織而悲哀；因為他們的這種瘋狂的行為必然導致他們將很快被善良的人們所拋棄。」

但他也呼籲律師同行「不要絕望」，也期望被司法不公平對待的中國人「不要放棄自己天然的權力」，並希望掌權者能「懸崖勒馬」。任全牛寫道：「我相信，天網恢恢 疏而不漏，善惡到頭終有回報。」

任全牛也表示自己會根據法律賦予的權利，對吊照的處罰提出行政復議或行政訴訟。此前，另一名也曾代理「12港人案」的維權律師盧思位上個月也遭四川省司法廳吊銷執業證書。

除了代理「12港人案」外，任全牛也是中國公民記者張展的辯護律師，而盧思位則同時代理中國維權律師余文生與詩人王藏的案件。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 同日在推特上針對任全牛與盧思位遭吊照的事件發表聲明，表示美國對中國政府因兩名律師代理「12港人案」而以吊照來處罰他們感到擔憂。普萊斯寫道：「美國呼籲中國政府尊重人權與法治，並立即恢復兩名律師的執照。」

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