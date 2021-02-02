疫情衝擊 香港去年零售業銷售額下跌逾24%

香港政府統計處2日發布的數據顯示，去年香港零售業銷售金額的臨時預估數字為3265億港元（約1.175兆新台幣），較上年下跌24.3%，而全年的總銷售量臨時預估數字較上年下跌25.5%，是有史以來最大的年度跌幅。

新華社報導，根據港府最新統計，去年，香港零售業銷售金額下跌較多的行業包括藥物及化妝品下跌50%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌54%；服裝下跌41.3%；鞋類、相關製品及其他衣物配件下跌39.7%。

統計更指出，去年12月香港零售業銷售金額的臨時預估數字為314億港元，較上年同期下跌逾10%，去年12月與2019年12月相比，銷售金額下跌較多的行業包括藥物及化妝品下跌40.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌40.8%；鞋類、相關製品及其他衣物配件下跌36.7%；服裝下跌27.8%。

香港政府發言人表示，去年香港零售業總銷售量臨時預估數字較上年下跌25.5%，是有記錄以來最大的年度跌幅，反映疫情對與消費相關的活動造成了嚴重衝擊。

展望未來，香港政府發言人指出，在訪港旅遊業冰封及疫情持續的情況下，香港零售業的經營環境在短期內仍充滿挑戰，因此，為促進香港零售業致香港整體經濟復甦，整個社會應不遺餘力抗疫，讓疫情盡早受控。