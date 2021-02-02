英國為港人開通入籍之路：那些搭上「救生艇」的人是誰？

周日（1月31日）早上，針對BNO護照持有人的新簽證申請網站在英國正式上線。29歲的土木工程師孫先生在當天就提交了申請，成為第一批申請人。和其他大約七千名BNO護照持有者一樣，孫先生在去年12月就來到了英國。

在新通道下，符合資格的香港民眾需要6年便可申請成為英國公民。在此6年當中，他們可以在英國生活、工作和求學。

所謂的BNO（British National Overseas）是英國在上世紀80年代設立的，BNO持有者被看作是英聯邦公民，但是無法直接獲得英國居留權。該程序在1997年香港主權移交中國後終止，因此BNO護照持有者均為1997年前生人。

2014年雨傘運動中所萌生的政治不安全感促使孫先生在當年續領了他的BNO護照。2019年香港大規模的反政府抗議活動則堅定了他離開香港的決心。他對德國之聲說：「香港政府對政治危機糟糕的處理方式，與中國大陸如出一轍」，「（這個政府）已經不再是為香港人民服務了，而是開始威脅我們的生活方式」。

孫先生自去年春天就開始尋求英國的職位，並非一帆風順，因為去年春季時他還沒有在英國的工作簽證。2020年7月1日，英國政府認為香港國安法違反了《中英聯合聲明》，隨即對BNO持有者待遇做出重大改動。這之後，孫先生在英格蘭西南部獲得了一份土木工程師的工作。

決心移民的港人

倫敦方面表示，推出新的政策是在兌現其對香港人民的歷史和道德承諾。在移民門檻降低後，港人移民英國的熱情更加高漲，吸引了大批中產階級和高學歷的專業人士。

黃先生與妻子在不久前才辭掉了他們公務員的工作。這對30歲的夫婦確實打算與全家人一起移居英國，但沒有想到一切來得這麼快。觸發其移民的是幾周前香港當局下令，所有公務人員必須簽字效忠。

「我們不想簽字，因為它要求我們對當局無條件地效忠，即便下班後也不允許發出異議聲音，這是對個人權利的侵犯」，黃先生對德國之聲說。「我為在政府工作感到羞恥，自從2019年的抗議活動以來，我就無法再認同政府的所作所為。我更擔心，宣誓效忠可能會給我在其他民主國家申請入籍帶來影響。」

此外，黃先生也提到，他是在網上流程開放後才申請的，以免現身簽證中心。BNO資格持有者目前可以直接在家通過手機APP完成申請。英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）特別表示，這是為了更好保障申請人的安全，避免申請人擔憂可能被當局識別、受到打擊。

為了下一代

外流的不僅僅是人員，同時還有資本。這項特別移民計劃適用於540萬港人，佔香港總人口的70%。當然不是每個人都會申請，不過英國預測，今年將有大約15.4萬港人來到英國，而五年裡這一數字將超過32萬。這也將為英國帶來高達29億英鎊的"淨收益"，美國銀行甚至預測，在五年內香港資本外流將高達750億美元。

黃先生一家將會變賣他們在香港的房產後離開。他們夫妻倆之前每月穩定收入有12萬港元，但是他們表示，為了新出生的女兒能夠獲得更自由的教育，這個犧牲是值得的。

「2020年的國安法是一個關鍵的轉折點。它意味著『一國兩制』的死亡，已經不再有民主和自由的希望了」，黃先生說。「香港失去了基本法中承諾的保護，我不能讓我的孩子在被洗腦、在被只灌輸中國所操控的價值觀的大環境中長大」。在英國，黃先生目前沒有資格享受社會福利，但他的女兒可以在18歲前免費入讀公立學校。

「北京的報復起不到威懾作用」

英國開通BNO簽證通道令北京震怒，中國當局宣布不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。不過，這一限制的影響有限，英國也表示不會改變路線。中英雙方都指責對方違背了《中英聯合聲明》。

對於孫先生和黃先生而言，在距離香港千裡之外的英國開始新生活將是一條無法回頭的路。北京正考慮出台進一步的報復措施，有傳言稱將可能剝奪BNO移民者的公民權利，例如其在香港的居留權和投票權。不過，孫先生和黃先生都對德國之聲表示，這樣的舉動很可能會催化人們出走，而起不到威懾作用。

「在幾年前，這樣的舉動還可能讓人們兩難，但現在不會了。在沒有了公平選舉之後，保留我的選舉權毫無意義」，孫先生說。在最壞的情況下，他們表示已經做好了放棄香港居留權的准備。他們能夠保留的或許只有他們對香港的記憶和對香港精神的理解，將這些帶至海外繼續傳播。「與那些不能走的人相比，我們這些移民是幸運的。即便香港人離散各地，但我希望我們的心仍然凝聚在一起，就像在2019年街頭時一樣。」

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