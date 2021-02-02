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97人去年因國安法被補 警方稱香港已恢復穩定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
自去年6月底實施以來，已有97人因涉嫌違反港版國安法遭警方逮捕。路透
自去年6月底實施以來，已有97人因涉嫌違反港版國安法遭警方逮捕。路透

香港國安法去年6月底實施，香港警方今日表示，去年共有97人涉嫌違反港版國安法被捕，當中55人為參與民主派初選人士，以及壹傳媒創辦人黎智英等人。有8人已被檢控。

據香港電台報導，被依港版國安法逮捕的港人分別被控涉嫌分裂國家、顛覆國家政權、勾結外國勢力及恐怖活動等。香港警務處處長鄧炳強表示，因港警執法、法庭對相關案件具阻嚇力的判決，加上港版國安法本身，讓香港治安轉趨平穩，社會恢復穩定。

截至去年12月底，因反送中運動共有1萬200人被捕，當中4成為學生。近2,450人受檢控，940多人完成司法程序，190多人遭監禁。

此外，先前涉嫌偷渡來台灣的「12港人案」，其中一名家屬委託的律師任全牛，被吊銷律師執業證書。任全牛也代理大陸公民記者張展被控尋釁滋事罪一案。任全牛被吊銷律師執業證書與他在2018年為法輪功學員辯護有關，他將就此決定提出行政復議或行政訟訴。

港版國安法 香港 律師

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