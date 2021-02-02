《香港志》惹議 學者批歪曲歷史

(德國之聲中文網) 《香港志》第一冊為《總述·大事記》，全書共774頁，要價628元。該書由智庫組織［團結香港基金」成立的「香港地方志中心」所撰寫。「香港地方志中心」由全國政協副主席董建華領導，名譽贊助人為特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧。《香港志》主編為丁新豹、劉智鵬及劉蜀永三人。

《香港志》主編劉蜀永在《亞洲周刊》投書發表編修感懷，文中說《香港志》是方志體裁，是一個地方的資料性文獻，強調「述而不論」。

對於編撰《香港志》，「香港可持續發展研究中心」的朱兆麟、黃展瑋在《巴士的報》2月2日刊登投書表示，香港一向缺乏規模史書，認可《香港志》彌補不足，讓香港人全面認識香港歷史。投書中寫道，坊間不少香港史學著作過度歌頌或貶抑港英政府貢獻，寄望《香港志》編修「能匡正世道人心，讓港人鑑古知今，好好了解香港成為中、西方文化匯聚之處、內地與外國貿易轉口港等歷史的來龍去脈，更深切體會當下中美角力中香港的特殊處境、理解粵港澳大灣區發展的歷史機遇，亦為香港作為內地與西方交流、沖突和融合的平台角色作出貢獻。」

歷史詮釋與篇幅引發爭論

2月2日，《蘋果日報》刊登報導中引述多位學者批評，《香港志》對部份歷史事件敘述的角度有誤導性、篇幅與詳略有利於中共，旅美學者余傑甚至直批《香港志》是歪曲歷史、顛倒黑白的「爛書」。

研究中共黨史與香港歷史的時事評論員程翔告訴《蘋果日報》，書中有不少地方淡化共產黨缺失，亦試圖貶低港英政府對香港的管治貢獻。他舉例，書中提到香港的本地生產總值每年約有7%的實質增長，是因為「港人是國家(中國)改革開放的參與者、貢獻者、受益者｣。程翔點出，事實上早在中國開放前香港就已經是亞洲四小龍之一，書中卻只字不提港英政府，如此寫法「絕對失實、絕對偏頗」。

香港歷史社會研究社「港識多史」創辦人Godfrey告訴《蘋果日報》，《香港志》對不同事件給予的敘事篇幅詳略不均，例如同樣是對抗日軍，《香港志》只字不提多國退役軍人在香港保衛戰中組成「曉士兵團」抗日，而由中共組成的抗日游擊隊「東江縱隊」卻敘述詳盡，連11名犧牲者都獲點名。Godgrey認為，敘述外國人協助抗敵的戰役有助於港人反思身份認同，但《香港志》卻為了形塑英軍敗退形象，淡化英國和加拿大籍守軍對香港的貢獻。

Godgrey指出，詳略不均較嚴重的還有關於「林彬被炸死」的條目。林彬被炸死的社會背景為六七事件，還與中國正在進行的文化大革命有呼應，但《香港志》僅用52字敘述林彬遭暴動者縱火襲擊，重傷不治，且僅提到「林彬曾在廣播中不斷批判左派」，卻無提及工聯會和事件的可能聯系，敘述篇幅還不如「中大校外進修部水墨課程學員成立元道畫會」一事。

旅美學者余傑告訴《蘋果日報》，《香港志》對六七暴動的描述將罪名加至文革思潮上，不敢將六七暴動與北京扯上關系。他認為該書目標是以地方志取代自由史，舉例1984年時任新疆自治區黨委第一書記的王恩茂也曾編修《新疆志》，余傑擔憂《香港志》也是同樣目的，用以確立「香港是中國的香港」的身份認同，務求令香港變成「新疆」。

張慈/鄒宗翰 (綜合報導)

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