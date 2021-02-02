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與終審法官會面 林鄭：尊重司法獨立、不涉個案討論

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社
香港特區行政長官林鄭月娥。美聯社

香港特特區行長官鄭月娥上周曾與終審法院首席法官張舉能單獨會面，被問及是否有討論壹傳媒創辦人黎智英案律政司保釋上訴，林鄭稱，身為特首，與終院首席法官會面屬平常事，但會面期間的討論不涉及任何個案。

據港媒綜合報導，林鄭月娥強調，依據香港「基本法」，確保司法獨立是特首的職責，因此特首有需要與終院首席法官會面，確保司法機構能夠運作順暢，表達互相關注的事項。

林鄭並強調，雙方會面是建基於尊重司法獨立的原則，若當中涉及討論案件細節有違原則。

對於向中共總書記習近平述職時，習近平表示擔心香港疫情，林鄭指出，習近平擔心香港疫情完全合理，香港正處於第四波疫情，如果習不關心反而不合理。

至於香港至今有8次限制及強制檢測行動，林鄭說，選擇哪些地方進行強制檢測需考慮不同因素，並非單純考量某個地區出現多少確診個案。

香港 疫情 習近平

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