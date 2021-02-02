聽新聞
test
0:00 / 0:00
與終審法官會面 林鄭：尊重司法獨立、不涉個案討論
香港特特區行長官鄭月娥上周曾與終審法院首席法官張舉能單獨會面，被問及是否有討論壹傳媒創辦人黎智英案律政司保釋上訴，林鄭稱，身為特首，與終院首席法官會面屬平常事，但會面期間的討論不涉及任何個案。
據港媒綜合報導，林鄭月娥強調，依據香港「基本法」，確保司法獨立是特首的職責，因此特首有需要與終院首席法官會面，確保司法機構能夠運作順暢，表達互相關注的事項。
林鄭並強調，雙方會面是建基於尊重司法獨立的原則，若當中涉及討論案件細節有違原則。
對於向中共總書記習近平述職時，習近平表示擔心香港疫情，林鄭指出，習近平擔心香港疫情完全合理，香港正處於第四波疫情，如果習不關心反而不合理。
至於香港至今有8次限制及強制檢測行動，林鄭說，選擇哪些地方進行強制檢測需考慮不同因素，並非單純考量某個地區出現多少確診個案。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言