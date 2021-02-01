快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黎智英保釋上訴案 港終院擇日判決繼續還押

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港終審法院1日審理結果出爐，5名法官決定黎智英將繼續還押。（圖／取自海外網）
香港終審法院1日審理結果出爐，5名法官決定黎智英將繼續還押。（圖／取自海外網）

香港律政司先前就壹傳媒創辦人黎智英獲准保釋的決定上訴至香港終審法院，案件1日在終審法院進行審訊，審理結果出爐，5名法官決定將擇日頒布書面判詞，期間黎智英將繼續還押。

香港星島日報報導，黎智英已扣押監獄32天，1日早晨他乘坐囚車押送至終審法院，黎智英女兒及長子也出庭旁聽。在休庭時間，黎智英向眾人揮手，香港民主派人士包括立法會前議員「長毛」梁國雄、梁家傑、李永達等人上前與黎智英低頭交談，黎智英雙手合十向公眾致意。

中新網報導，黎智英之前被指控詐欺及違反港版國安法中的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，他在兩案中均被拒保釋；去年12月23日，黎智英合併兩案向香港高等法院申請保釋獲批；同月31日，香港律政司向終審法院申請上訴許可及再次羈押黎智英，獲終院批准，黎智英隨即還押。

終審法院1日早上10時開庭審理香港律政司的終審上訴，已被還押32天的黎智英當日早上9時27分許由囚車押解到終審法院出席聆訊。

【中央社／香港1日電】

香港終審法院今天審理壹傳媒集團創辦人黎智英的保釋案，終院傍晚宣布押後宣判，黎智英需要還押看管。

終院今早審理此案，綜合本地電子媒體發自終院的報導，終院法官在聽取控辯雙方陳詞後，傍晚宣布上述裁決。

當局稍早前依港區維護國家安全法起訴黎智英，指他勾結外國或者境外勢力危害國家安全；去年12月23日，黎智英獲高等法院批准以港幣1000萬元現金等多項條件保釋外出。

但律政司向終院提出上訴，終院於去年底批出上訴許可，排期今天審理。

香港國安法第42條規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。

律政司基於上述規定向終院提出上訴，並指高等法院批准黎智英保釋，犯了原則性錯誤。

黎智英所涉上述國安法案以及另一起詐欺案，預定4月16日一併審理。

黎智英 香港 港版國安法 壹傳媒

延伸閱讀

黎智英保釋上訴案 港律政司：應先考慮港版國安法條文

黎智英保釋上訴案 香港終院今審理

黎智英案 英國大律師臨審退縮

黎智英兩年變現逾百億！台灣資產成了最大續命丸...他還剩下多少房地產？

相關新聞

黎智英保釋上訴案 港終院擇日判決繼續還押

香港律政司先前就壹傳媒創辦人黎智英獲准保釋的決定上訴至香港終審法院，案件1日在終審法院進行審訊，審理結果出爐，5名法官決...

中美分歧未解 陳茂波：港須應對美潛在打壓

美中貿易戰未見減緩跡象，香港財政司司長陳茂波1日表示，估計中美之間仍然充滿不容易解決的分歧，香港必須作好充分準備，以應對...

中國官媒：愛國者治港非否定反對派 但須守底線

中國官媒新華社和人民日報海外版今天都發表評論，指唯有堅持「愛國者治港」，一國兩制才能行穩致遠。後者更聲稱，此舉並非否定反...

學美國？英國祭「安全審查」擋中國學者 恐衝擊數千人

英媒報導，英國擬從2月15日起對在44個領域學習及工作的外國學者和研究人員進行「安全審查」，估計有數千名中國研究人員因此...

香港青協調查：三成青年打算移民 逾半對國安法失望

香港青年協會（青協）青年研究中心「青年創研庫」一項調查發現，有近3成青年打算移民或移居外地，當中近4成半人料2年內會移民...

黎智英保釋上訴案 港律政司：應先考慮港版國安法條文

壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及勾結外國勢力危害國家安全罪，之前獲高等法院批准保釋，律政司就該決定上訴至終審法院，保釋上訴聆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。