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中美分歧未解 陳茂波：港須應對美潛在打壓

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港財政司司長陳茂波1日表示，估計中美之間仍然充滿不容易解決的分歧，香港必須作好充分準備，以應對未來美國可能採取的打壓措施。信報財經
香港財政司司長陳茂波1日表示，估計中美之間仍然充滿不容易解決的分歧，香港必須作好充分準備，以應對未來美國可能採取的打壓措施。信報財經

美中貿易戰未見減緩跡象，香港財政司司長陳茂波1日表示，估計中美之間仍然充滿不容易解決的分歧，香港必須作好充分準備，以應對未來美國可能採取的打壓措施。

信報財經報導，陳茂波在一場經濟論壇上致辭時指出，過去幾年中美關係惡化，一方面既有前總統川普的個人因素，但背後亦揭示了兩國之間存在深層次的差異和矛盾。

「美國新政府最終會採取甚麼態度和政策措施，仍然有待觀察。但注意到，最近美國多名新內閣官員在發言時，仍然將大陸視為最主要的挑戰。」陳茂波說。

他以美國打壓在當地上市的中資企業，推動不少企業回流香港上市為例，指出假如香港應付得宜，憑國家支持及自身優勢，在金融、科技及貿易等，都會有好條件轉危為機，推動香港經濟結構進一步升級轉型。

陳茂波又提到，香港與東盟的自貿協定及投資協定將於本月生效，港商及投資者可以好好把握協定的優惠及待遇，在新興市場開拓商機，而香港亦積極爭取成為「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)生效後，首批加入的經濟體。

他認為，如果香港可以應對得宜，憑著大陸的支持和自身的優勢，香港在金融、科技和貿易上也有很好的條件轉危為機，乘勢推動香港經濟結構進一步升級轉型。

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