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黎智英保釋上訴案 港律政司：應先考慮港版國安法條文
壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及勾結外國勢力危害國家安全罪，之前獲高等法院批准保釋，律政司就該決定上訴至終審法院，保釋上訴聆訊今（1）日進行。港府律政司指出，法庭應先考慮「港版國安法」第42條，之後才考慮一般刑事訴訟條例中的保釋程序。
黎智英今早由囚車押至終審法院。終院將由五位法官主審，包括終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛，及本地非常任法官陳兆愷和司徒敬。當中沒有海外非常任法官。
港府律政司署理副刑事檢控專員周天行指出，港版國安法的實施細則不可被司法覆核及不受干涉，今次上訴只希望終院詮釋港版國安法第42條有關保釋原則。港版國安法第42條指明，對犯罪嫌疑人、被告人不准保釋。
港府律政司認為，高等法院法官李運騰批准黎智英保釋是犯了原則上錯誤，亦應將保釋申請分兩階段處理，包括先有「充足理由」相信，黎智英不會重犯危害國家安全行為，再考慮刑事訴訟條例第9章的保釋權利。
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